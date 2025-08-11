《再戰明天》美國公布ＣＰＩ，銀娛萬洲中聯通公布業績

《經濟通通訊社１１日專訊》美國公布ＣＰＩ，及銀娛萬洲中聯通公布業績，料為周二
（１２日）市場焦點。
＊澳洲央行公布議息結果，里奇蒙聯儲總裁發表講話＊
各國重要經濟活動方面，周二本港時間１２：３０ｐｍ，澳洲央行公布貨幣政策決定聲明；
１：３０ｐｍ，央行總裁布洛克舉行記者會。晚上１０：００ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴
爾金發表講話。
數據方面，周二７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布７月貨幣供應Ｍ２；７月貨幣
供應Ｍ３。９：３０ａｍ，澳洲公布７月ＮＡＢ 企業信心指數。１２：３０ｐｍ，澳洲公布官
方指標利率，料由３﹒８５％降至３﹒６％。２：００ｐｍ，英國公布７月失業率。
８：３０ｐｍ，美國公布７月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒３％收窄至０﹒２％，年率升
幅料由２﹒７％擴大至２﹒８％，經季節調整料由３２７﹒６升至３２８﹒５２。
在本港，明日公布業績的公司有：銀河娛樂（０００２７）、萬洲國際（００２８８）、中
國聯通（００７６２）、騰訊音樂－ＳＷ（０１６９８）等。
此外，明日古茗（０１３６４）將有基石投資者持股解禁。
另外，騰訊（００７００）及京東（０９６１８）於周三（１３日）收市後公布業績。中國
於周五（１５日）公布７月固定資產投資、工業生產、零售消費及房地產等數據。（ｗａ）
