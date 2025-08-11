《日入而息》英偉達傳上繳收入換允許對華銷售，華南城遭頒令清盤

《今天重點》

香港高院勒令華南城（０１６６８）清盤；華南城中途停牌，傳被香港高院勒令清盤繼中國恒大

後最大清盤房企

康師傅（００３２２）中期純利升２０﹒５％至２２﹒７億人幣，不派息

丘鈦科技（０１４７８）中期純利升１﹒６８倍至３﹒１億人幣，派息１５港仙

螞蟻集團指未與相關機構建稀土人民幣穩定幣，謹防受騙

消息指淘寶香港推「一件包郵到港」，仿傚拼多多、京東

香港太古可口可樂表示加系可口可樂膠樽遭蓄意污染，全力配合調查

人行１１２０億逆回購利率持平，淨回籠４３２８億；高盛指人民幣中間價顯升值傾向，有望向

７邁進

華為將於明日發布ＡＩ推理領域突破性成果；長安朱華榮拜訪任正非，圍繞產業競爭態勢等交流

學習

特朗普冀中國採購美國大豆量增加３倍，以減少貿易順差

英偉達再就官媒「芯片存後門」指控重申「沒有後門」；英偉達和ＡＭＤ據悉同意將對華晶片銷

售收入１５％上繳

《即日市況》

恒指全日收升４７點收報２４９０６，比亞迪電子寧德時代領升

《深滬股市》

通縮壓力稍緩，滬指收升０﹒３４％創三年八個月新高

《美元匯價》

英國減息周期接近尾聲

歐元最新報１﹒１６４１╱４２，日圓最新報１４７﹒６９╱７０

《公司業績》

丘鈦科技（０１４７８）中期純利升１﹒６８倍至３﹒１億人幣，派息１５港仙

康師傅（００３２２）中期純利升２０﹒５％至２２﹒７億人幣，不派息

寶勝國際（０３８１３）中期純利跌４４％至１﹒９億人幣，連特別息派２﹒３仙

裕元（００５５１）７月綜合經營收益淨額跌１﹒９％，首七月升０﹒７％

越南製造加工出口（００４２２）中期虧轉盈４﹒２５萬美元

《公司資訊》

雙登集團通過在港上市聆訊，去年純利跌逾８％

聚智科技再申請在港上市，亞馬遜依賴度超九成

中慧生物（０２６２７）首掛飆１﹒５６倍每手勁賺逾四千，下限定價；中慧生物－Ｂ收高逾倍

，每手賺４０７６元

滙豐香港見證開戶服務點增至６７個，可開立大灣區ＩＩ類帳戶；滙豐廖宜建稱人幣股票交易櫃

台納港股通，助豐富離岸人幣產品選擇

恒指公司推出兩條恒生科技備兌認購期權策略新指數

香港高院勒令華南城（０１６６８）清盤；華南城中途停牌，傳被香港高院勒令清盤繼中國恒大

後最大清盤房企

騰訊（００７００）周三放榜，次季料多賺９％，關注ＡＩ貢獻及部署

螞蟻集團指未與相關機構建稀土人民幣穩定幣，謹防受騙；消息指淘寶香港推「一件包郵到港」

，仿傚拼多多、京東

京東（０９６１８）三年內助１００個機器人品牌銷售破１０億

百度（０９９９８）搜索ＰＣ端上線ＡＩ功能，支持一鍵總結文檔生成簡報

美團（０３６９０）關聯公司申請註冊「美團借錢」商標

全美人壽百慕達於香港推出Ｏｐｕｓ Ｏｎｅ指數型萬用壽險

香港寬頻（０１３１０）楊主光不會接受中移動（００９４１）提出要約價，財顧則籲接納

寶勝國際（０３８１３）７月綜合經營收益淨額按年跌逾８％

高地股份（０１６７６）斥２０００萬元人幣收購餐飲管理服務公司

中糧家佳康（０１６１０）７月生豬出欄量按年升４６％

華檢醫療（０１９３１）看好以太坊前景，「定投」策略應對風險

綠地香港（００３３７）首７個月合約銷售按年下跌２８﹒３％

中國心連心化肥（０１８６６）料下半年尿素價格將延續平穩走勢

勝利管道（０１０８０）公開招標出售山東勝利於浙江勝管實業持有的９８％股權

合生創展（００７５４）首七月總合約銷售金額跌１２﹒５％，７月跌２５％

嗶哩嗶哩（０９６２６）電競廣州成立公司，經營範圍包括動漫遊戲開發等業務

恒安標準人壽亞洲首季新造業務保費按年升２﹒３４倍

新地（０００１６）Ｖ Ｗａｌｋ及Ｖ ｃｉｔｙ暑假推廣，料人流生意額升１２％

瑰麗酒店集團任命全球住宅業務高級副總裁

遠東控股國際（０００３６）已向聯交所提交書面要求覆核停牌要求

周大福（０１９２９）委任星巴克中國前董事長為獨立非執董

海螺水泥（００９１４）總經理變更

中國環境資源（０１１３０）終止出售工業物業，沒收１１８０萬元按金

東華三院與香港小輪（０００５０）「東華．南昌匯」接受申請，月租４３１０元起

《中國要聞》

習近平應約與普京通話，指樂見俄美保持接觸

北京天安門舉行閱兵第一次綜合演練，約２萬人參加

財政部、教育部免除公辦幼兒園在園兒童保育教育費

海關指前７月上合示範區對上合其他成員國出口增二成

廣東７月ＣＰＩ同比降０﹒３％，ＰＰＩ降２％

廣州國企珠實七樓盤推保價，買貴可補差價，年底有效

內地取消「現金存取逾５萬元需登記來源或用途」規定

人行１１２０億逆回購利率持平，淨回籠４３２８億；高盛指人民幣中間價顯升值傾向，有望向

７邁進

華為將於明日發布ＡＩ推理領域突破性成果；長安朱華榮拜訪任正非，圍繞產業競爭態勢等交流

學習

北京推具身智能機器人十條，政策助力產業加速發展；杭州徵求意見，加大對具身智能機器人產

業的融資力度

世界機器人大會超１００款機器人新品發布，為去年近２倍

宇樹科技ＣＥＯ王興興稱具身智能大模型尚不完善；王興興稱宇樹科技上市是企業的「高考」

智元機器人獲富臨精工數千萬元訂單，工業機器人邁入商用

ＧＵ內地首店及華南首店本月結業，將僅剩深圳兩門店

抖音成立安全與信任中心，嚴打直播間盲盒違規營銷

保監局指上海汽車集團旗下自保保險公司獲授權開業

內地９月起「強制社保」掀熱議，網民憂被降薪、辭退

中央結算公司指簡化境外央行類機構入市投資流程

《寶島快訊》

台股收升０﹒４８％，報２４１３５﹒５０點

《大國博弈》

中加經濟夥伴關係工作組會議召開，就經貿關係等交流

特朗普冀中國採購美國大豆量增加３倍，以減少貿易順差

英偉達再就官媒「芯片存後門」指控重申「沒有後門」；英偉達和ＡＭＤ據悉同意將對華晶片銷

售收入１５％上繳

《國際要聞》

日本九州特大暴雨致新幹線停運，內閣啟動最高警戒；日經亞洲指貝森特預計貿易談判在１０月

底之前基本完成

韓國前總統尹錫悅連續四次拒出庭，法院啟動缺席審

特朗普擬出兵打擊拉美毒販，墨西哥稱須尊重主權

美國國稅局長比利朗上任不到兩月辭職，財長貝森特暫代；高盛稱美國消費者將承受６７％關稅

，年內通脹將上升

《外圍經濟》

印度盧比跌向歷史低點，央行拋至少５０億美元撐本幣

憧憬俄烏停火，歐洲股市錄得５月以來最佳單周表現

新西蘭央行將裁員約五分之一，因政府撥款減少

美企回購創歷史新高，全年或超１﹒１萬億美元

穩定幣條例生效後，據報仍有部分找換店可兌換ＵＳＤＴ

Ｇｒｏｋ回應內容擬加插廣告，分擔高昂運算成本

蘋果創２０２０年７月以來最佳單周表現，上漲１３％

《其他消息》

李家超稱本地及非本地公司註冊總數創歷史新高，將繼續招商引資

盧寵茂明日率團訪新加坡，加強兩地醫療衞生交流合作；貿發局組織代表團前往越南河內訪問，

協助港企開拓當地商機

金管局籲市民提防穩定幣不實資訊

深港陸路口岸上周末客流合共逾２０３萬人次，創新高

選委會界別分組補選１００名候選人及１０名獲提名人提名有效

鄧飛批崇正中學運作混亂，有機構「販賣焦慮」以宣傳課程

陳茂波稱引進辦將公布第五批重點企業，涉創科和文創領域

摘星涉借殼辦學，梁振英轟「有錢就有鬼推磨」，吸人才要不違初衷

香港太古可口可樂表示加系可口可樂膠樽遭蓄意污染，全力配合調查

