恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３１４５２張，增２８９４張

《經濟通通訊社１２日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１３１４５２張
，較前增２８９４張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１４９１０１張，增２９３９張。
近一周恒指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１１╱０８（一） １３１４５２ ２８９４ １４９１０１ ２９３９
０８╱０８（五） １２８５５８ －１３３４ １４６１６２ －１１６１
０７╱０８（四） １２９８９２ －２１１８ １４７３２３ －１９７８
０６╱０８（三） １３２０１０ ７０６ １４９３０１ １１６８
０５╱０８（二） １３１３０４ －４０２９ １４８１３３ －３６３９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１１╱０８（一） ４９８９８ ５０２ ６１２０６ ４１１
０８╱０８（五） ４９３９６ ７１５ ６０７９５ ８２１
０７╱０８（四） ４８６８１ －３２８ ５９９７４ －５５
０６╱０８（三） ４９００９ ２０４ ６００２９ １８３
０５╱０８（二） ４８８０５ －２４２２ ５９８４６ －２０１０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
【你點睇？】美俄峰會即將舉行，你認為特朗普能否促成普京停火？► 立即投票