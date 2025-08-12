恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１１２０１張增３３７７張

《經濟通通訊社１２日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為２１１２０１張
，較前增３３７７張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２８４６２５張，增３５６７張。
近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１１╱０８（一） ２１１２０１ ３３７７ ２８４６２５ ３５６７
０８╱０８（五） ２０７８２４ １６０１ ２８１０５８ ２０７９
０７╱０８（四） ２０６２２３ －４１０８ ２７８９７９ －１００１
０６╱０８（三） ２１０３３１ －２７６０ ２７９９８０ －１３５０
０５╱０８（二） ２１３０９１ ６７０６ ２８１３３０ ６７６８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１１╱０８（一） ６８２７９ ８９４ １２６２１１ ９５５
０８╱０８（五） ６７３８５ ８４４３ １２５２５６ ８６６４
０７╱０８（四） ５８９４２ ７１１ １１６５９２ ３４５５
０６╱０８（三） ５８２３１ ５０２８ １１３１３７ ６６８２
０５╱０８（二） ５３２０３ ５８７９ １０６４５５ ５６７８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票