《外圍焦點》里奇蒙及堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社１２日專訊》市場觀望即將出爐的美國７月份消費者物價指數（ＣＰＩ），

和周四（１４日）公布的生產者物價指數（ＰＰＩ），美股三大指數昨日偏軟向下。道指收市跌

２００﹒５２點或０﹒４５％，報４３９７５﹒０９點；標普５００指數跌１６點或０﹒２５％

，報６３７３﹒４５點；納指跌６４﹒６２點或０﹒３％，報２１３８５﹒４點。港股方面，恒

生指數收市報２４９６９，升６２點或０﹒３％，成交２１５４億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚１０：００ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發

表講話。１０：３０ｐｍ，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德就貨幣政策和經濟前景發表講話。



數據方面，今晚８：３０ｐｍ，美國公布７月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒３％收窄

至０﹒２％，年率升幅料由２﹒７％擴大至２﹒８％，經季節調整料由３２７﹒６升至

３２８﹒５６。



在美國，今日公布業績的公司有：虎牙（ＵＳ﹒ＨＵＹＡ）、南茂科技（ＵＳ﹒ＩＭＯＳ）

、小馬智行（ＵＳ﹒ＰＯＮＹ）、騰訊音樂（ＵＳ﹒ＴＭＥ）、雅樂科技（ＵＳ﹒ＹＡＬＡ）等

。（ｗａ）

