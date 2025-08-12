《外圍焦點》里奇蒙及堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社１２日專訊》市場觀望即將出爐的美國７月份消費者物價指數（ＣＰＩ），
和周四（１４日）公布的生產者物價指數（ＰＰＩ），美股三大指數昨日偏軟向下。道指收市跌
２００﹒５２點或０﹒４５％，報４３９７５﹒０９點；標普５００指數跌１６點或０﹒２５％
，報６３７３﹒４５點；納指跌６４﹒６２點或０﹒３％，報２１３８５﹒４點。港股方面，恒
生指數收市報２４９６９，升６２點或０﹒３％，成交２１５４億元。
各國重要經濟活動方面，本港時間今晚１０：００ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發
表講話。１０：３０ｐｍ，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德就貨幣政策和經濟前景發表講話。
數據方面，今晚８：３０ｐｍ，美國公布７月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒３％收窄
至０﹒２％，年率升幅料由２﹒７％擴大至２﹒８％，經季節調整料由３２７﹒６升至
３２８﹒５６。
在美國，今日公布業績的公司有：虎牙（ＵＳ﹒ＨＵＹＡ）、南茂科技（ＵＳ﹒ＩＭＯＳ）
、小馬智行（ＵＳ﹒ＰＯＮＹ）、騰訊音樂（ＵＳ﹒ＴＭＥ）、雅樂科技（ＵＳ﹒ＹＡＬＡ）等
。（ｗａ）
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽