恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８１１６７張增３８６１張

《經濟通通訊社１２日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１８１１６７張
，較前增３８６１張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２０６９８３張，增４３６６張。
近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１１╱０８（一） １８１１６７ ３８６１ ２０６９８３ ４３６６
０８╱０８（五） １７７３０６ ３２７９ ２０２６１７ ３１９５
０７╱０８（四） １７４０２７ －１６１ １９９４２２ ４１７
０６╱０８（三） １７４１８８ １４６１ １９９００５ ２２６６
０５╱０８（二） １７２７２７ －５４８５ １９６７３９ －５００８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１１╱０８（一） ９８２９４ ３１９３ １１７２７０ ３６２８
０８╱０８（五） ９５１０１ －１５１ １１３６４２ －２０３
０７╱０８（四） ９５２５２ －１１３５ １１３８４５ －５６９
０６╱０８（三） ９６３８７ ３１０８ １１４４１４ ３９３０
０５╱０８（二） ９３２７９ －４６０７ １１０４８４ －４２４０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
