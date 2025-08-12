  • 會員
12/08/2025 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８１１６７張增３８６１張

　　《經濟通通訊社１２日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１８１１６７張
，較前增３８６１張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２０６９８３張，增４３６６張。
　
　　　　　　　　　　　近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　＋╱－　　　所有月份　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１１╱０８（一）　１８１１６７　　３８６１　２０６９８３　　４３６６
　　０８╱０８（五）　１７７３０６　　３２７９　２０２６１７　　３１９５
　　０７╱０８（四）　１７４０２７　　－１６１　１９９４２２　　　４１７
　　０６╱０８（三）　１７４１８８　　１４６１　１９９００５　　２２６６
　　０５╱０８（二）　１７２７２７　－５４８５　１９６７３９　－５００８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　＋╱－　　　所有月份　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１１╱０８（一）　９８２９４　　３１９３　１１７２７０　　３６２８
　　０８╱０８（五）　９５１０１　　－１５１　１１３６４２　　－２０３
　　０７╱０８（四）　９５２５２　－１１３５　１１３８４５　　－５６９
　　０６╱０８（三）　９６３８７　　３１０８　１１４４１４　　３９３０
　　０５╱０８（二）　９３２７９　－４６０７　１１０４８４　－４２４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

