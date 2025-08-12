  • 會員
期貨新聞

12/08/2025 09:15

期指低開１１４點報２４７８０，國指期貨跌２４點報８８６４

　　《經濟通通訊社１２日專訊》期指低開１１４點報２４７８０，國指期貨低開２４點報
８８６４，科指期貨低開２４點報５４３５。

