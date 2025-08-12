期指低開１１４點報２４７８０，國指期貨跌２４點報８８６４

《經濟通通訊社１２日專訊》期指低開１１４點報２４７８０，國指期貨低開２４點報
８８６４，科指期貨低開２４點報５４３５。
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
12/08/2025 09:15
《經濟通通訊社１２日專訊》期指低開１１４點報２４７８０，國指期貨低開２４點報
８８６４，科指期貨低開２４點報５４３５。
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰12/08/2025 15:07 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４０６﹒３升６﹒５點
下一篇新聞︰12/08/2025 09:09 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４０２﹒０升２﹒３點
12/08/2025 16:46 即月期指最後交易價２４９１４升２０點，成交７８０８６張
12/08/2025 16:45 《外圍焦點》里奇蒙及堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布ＣＰＩ
12/08/2025 16:31 即月期指最後交易價２４９１４升２０點，低水５６點
12/08/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８１１６７張增３８６１張
12/08/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１１２０１張增３３７７張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N