即月期指最後交易價２４９１４升２０點，低水５６點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指最後交易價２４９１４，升２０點，低水５６點，暫
成交７８０８６張。即月國指期貨最後交易價８９０５，升１７點，低水１２點，暫成交
６４３６７張。另外，即月科指期貨最後交易價５４３５，跌２４點，低水４點，暫成交
７２９０９張。
12/08/2025 16:31
