理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

12/08/2025 16:46

即月期指最後交易價２４９１４升２０點，成交７８０８６張

　　《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指最後交易價２４９１４，升２０點，低水５６點，成
交７８０８６張。即月國指期貨最後交易價８９０５，升１７點，低水１２點，成交６４３６７
張。另外，即月科指期貨最後交易價５４３５，跌２４點，低水４點，成交７２８７７張。

