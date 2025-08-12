【夜期時段】即月期指最新報２４９２１點，升７點，低水４９點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４９１５點，升１點，低水５５

點，最新報２４９２１點，升７點，低水４９點，合約成交１２７張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８９０４點，跌１點，低水１３點，最新報８９１０點，升

５點，低水７點，合約成交９８張。

