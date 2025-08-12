《日入而息》聯通中期多賺５％增派息，九倉中期轉賺５﹒３５億

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

聯通（００７６２）中期純利升５％至１４４﹒８億人幣，息增至２８﹒４１分人幣；第二季５

Ｇ套餐用戶累計約２﹒１３５億戶；聯通料全年固投跌一成，ＡＩ業務已規模變現

九倉（００００４）中期虧轉盈５﹒３５億元，派息０﹒２元；中期基礎淨盈利升３％，香港物

業入帳收入上升５６％；吳天海指本港港口優勢被鄰近地區取代，料下半年港口業務較上半年差

港燈（０２６３８）中期純利升近６％至１０億元，每股份合訂單位派１５﹒９４仙；上半年售

電量按年減少３﹒２％，淨電費降４﹒４％

銀娛（０００２７）中期純利升１９﹒４％至５２﹒４億元，派息０﹒７元；上半年經調整ＥＢ

ＩＴＤＡ升１４％至６９億元，淨收益升８％

萬洲（００２８８）中期生物公允價值調整前純利升４﹒５％，派息２０港仙

騰訊音樂（０１６９８）次季純利升４３％，經調整盈利增３７﹒４％

長江生命科技（００７７５）中期盈轉虧１﹒５億元，不派息

中國據報敦促企業避免使用英偉達Ｈ２０芯片

長建（０１０３８）據報退出對英國國家電網旗下２０億英鎊ＬＮＧ終端競標

遠展（０００３５）表示星億退出澳洲賭場項目，正與世界級賭場營運商洽營運管理；星億向周

大福及遠東售澳洲賭場５０％股權，遠東下午復牌

銀行債權人據報正考慮為北角和富商場任命接管人

據報僑福約７３億貸款尋求展期３個月，爭取更多時間與銀行協商

據報滙豐香港商業物業貸款中高達７３％貸款被列為「高風險」

京東（０９６１８）、佳寶確認合作，周六將舉行媒體發布會；京東ＣＥＯ許冉稱京東不會參與

惡性內捲，外賣補貼大戰非理性

「強制社保」下月實施，麥當勞等招聘退休人士引熱議

市監總局擬出新規，壓實網絡食品交易第三方平台責任

商務部表示對美兩用物項出口管制等反制措施暫停或取消

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指受制兩萬五關全日收升６２點報２４９６９，中慧生物再漲三成

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中美延關稅休戰期，滬指收升０﹒５％成交１﹒９萬億

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元最新報１﹒１６０９╱１０，日圓最新報１４８﹒４２╱４３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

銀娛（０００２７）中期純利升１９﹒４％至５２﹒４億元，派息０﹒７元；上半年經調整ＥＢ

ＩＴＤＡ升１４％至６９億元，淨收益升８％

九倉（００００４）中期虧轉盈５﹒３５億元，派息０﹒２元；中期基礎淨盈利升３％，香港物

業入帳收入上升５６％

第一太平（００１４２）附屬ＰＬＤＴ中期純利跌１﹒５％至１８１﹒４億披索

中國利郎（０１２３４）中期純利跌１３﹒４％，中期息連特別息共派１６港仙

中國光大水務（０１８５７）中期純利跌３％至５﹒６億元，派息６﹒０９仙

３６１度（０１３６１）中期純利升８﹒６％至８﹒６億人幣，派息２０﹒４港仙

鷹普精密（０１２８６）中期純利升１３﹒８％至３﹒５億元，息８仙

大華銀行上半年經營溢利按年升３％至４０億坡元

萬洲（００２８８）中期生物公允價值調整前純利升４﹒５％，派息２０港仙

亞洲能源物流（００３５１）料半年持續經營虧損收窄至１５００萬元

上海實業環境（００８０７）中期純利升７﹒１％至３﹒４億人幣，不派息

騰訊音樂（０１６９８）次季純利升４３％，經調整盈利增３７﹒４％

港燈（０２６３８）中期純利升近６％至１０億元，每股份合訂單位派１５﹒９４仙

長虹佳華（０３９９１）中期純利升１０﹒２％至１﹒８億元，不派息

聯通（００７６２）中期純利升５％至１４４﹒８億人幣，息增至２８﹒４１分人幣

閱文集團（００７７２）中期純利升６８﹒５％至８﹒５億人幣，不派息

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

九倉（００００４）香港港口優勢被鄰近地區取代，料下半年港口業務較上半年差

京東（０９６１８）、佳寶確認合作，周六將舉行媒體發布會；京東ＣＥＯ許冉稱京東不會參與

惡性內捲，外賣補貼大戰非理性

映美控股（０２０２８）午後停牌，停牌前報０﹒２２３元升逾倍

據報國泰航空（００２９３）連續兩季向機組人員提供自願無薪假

據報星億恢復向周企及遠展（０００３５）出售澳洲賭場交易；遠展表示星億退出澳洲賭場項目

，正與世界級賭場營運商洽營運管理；星億向周大福及遠東售澳洲賭場５０％股權，遠東下午復

牌

淘寶推一件包郵到港活動，另設「本地退」服務；淘寶閃購３９５個非餐品牌商家月成交額破百

萬元，６６品牌破千萬

金蝶國際（００２６８）冀中期ＡＩ收入佔比達三成，未來幾年利潤強勁

北海康成（０１２２８）今早停牌，待發內幕消息

佳鑫國際資源通過上市聆訊，上半年開始錄得收入

遠東發展（０００３５）今早開市前停牌，待公布原因

北海康成（０１２２８）今早開市前停牌，待公布原因

中國稀土集團表示從未就稀土穩定幣開展任何形式的合作

ＯＳＬ ＨＫ向零售投資者開放ＳＯＬ交易服務

中廣核新能源（０１８１１）７月完成發電量跌１﹒７％，首七月跌１％

美光回應中國區裁員：公司將於全球停止開發移動ＮＡＮＤ產品

美團（０３６９０）啟動「堂食提振」計劃，覆蓋內地１０萬家實體店

港交所（００３８８）與證監會就兩名不配合調查上市公司前董事採取行動

榮昌生物（０９９９５）斥３﹒５億人幣購招行理財產品

聯交所對萬馬控股（０６９２８）兩名前董事採取紀律行動

偉祿集團（０１１９６）正就手機遊戲權益潛在收購進行初步討論

廣匯寶信（０１２９３）遭寶馬撤銷經銷網點汽車銷售授權

中國聯通（００７６２）第二季５Ｇ套餐用戶累計約２﹒１３５億戶

檸萌影視（０９８５７）旗下影視產品下周一登陸騰訊視頻

證監會表示能源及能量環球（０１１４２）股權高度集中

國壽（０２６２８）牛凱龍擔任董事任職資格獲金融監管總局核准

傳銀諾醫藥（０２５９１）公開發售超購約５３６４倍

保利置業（００１１９）與多間銀行訂立共３６﹒５億人幣定期貸款融資協議

據報滙豐香港商業物業貸款中高達７３％貸款被列為「高風險」

港燈（０２６３８）上半年售電量按年減少３﹒２％，淨電費降４﹒４％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

九部門表示銀行向服務業經營主體發貸享至多一年貼息

內地成品油價調整再擱淺，年內第四次

市場監管總局表示上半年新設經營主體超１３００萬戶

習近平與巴西總統通話，籲團結反對單邊主義保護主義

兩部門表示農產品進口關稅配額年內未能使用須下月交還

鋰業分會表示制內捲式競爭，保障產業鏈供應鏈安全

人行１１４６億逆回購利率持平，淨回籠４６１億

克而瑞表示６月末５０個城市新房庫存同比下降７％

蘇州公積金新政：二手房首付比例最低１５％

中國周四起對加拿大油菜籽徵７５﹒８％反傾銷保證金

商務部表示對原產加拿大的進口豌豆澱粉發起反傾銷調查

內地三車企已實現６０天內支付，大型車企積極響應中

「強制社保」下月實施，麥當勞等招聘退休人士引熱議

市監總局擬出新規，壓實網絡食品交易第三方平台責任

快遞企業提供快遞服務所得收入，按收派服務繳增值稅

國家煙草局原副局長徐㼆受賄６５３３萬，被判１５年

內地對個人消費貸貼息：一家發貸機構每人最多享三千

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升０﹒０９％，報２４１５８﹒３６點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《俄烏開戰》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

特朗普稱與普京試探性會面，頭兩分鐘就知結果

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新加坡第二季ＧＤＰ年增４﹒４％，調漲全年增長預期

澳洲央行降息２５個基點，下調經濟和生產率增長預期

英國失業率維持在４﹒７％，符合預期

印度準備大幅調高電價，因核電廠停機兩個月維護

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《特朗普新政》

＝＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

特朗普宣布首都進入公共安全緊急狀態，國民軍進駐

特朗普提名保守派經濟學家任勞工統計局長

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《關稅戰》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國據報敦促企業避免使用英偉達Ｈ２０芯片

商務部表示對美兩用物項出口管制等反制措施暫停或取消

最新梳理中美貿戰時間線：２４％對等關稅再暫緩９０日

特朗普稱黃金不會被徵收關稅，金價下跌

美國小企業將因關稅面臨２０２０億美元損失

關稅則委員會表示９０天內暫停２４％對美加徵關稅稅率

外交部談輸華芯片問題：冀美國以行動維護產供鏈穩定

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《ＡＩ》

＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

廣州表示加強對ＡＩ等關鍵數字服務機構的招商引資力度

特朗普改口稱陳立武「非常成功」，英特爾股價升逾４％

知名ＡＩ軟件供應商Ｃ３﹒ａｉ股價暴跌逾２５％

華為將發布ＡＩ推理創新技術ＵＣＭ提升推理體驗

馬斯克確認關停特斯拉Ｄｏｊｏ超級電腦

高德全面接入通義大模型，推全球首個ＡＩ原生出行智能體

宇樹科技宣布參加首屆世界人形機器人運動會

百度智能雲表示ＡＩ創投計劃一年助２０家創企獲億元融資

蘇州太湖人工智能算力中心投入使用，總投資超２０億

視源股份全棧自研機器人首次亮相世界機器人大會

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

梁振英稱香港永久性居民身分不能打折促銷，對社會影響深遠

許正宇稱香港市場領跑全球，首七月ＩＰＯ集資額跑贏過去３年全年

投資推廣署表示關稅戰推動更多歐洲及南美洲公司有意來港發展

據報僑福約７３億貸款尋求展期３個月，爭取更多時間與銀行協商

教育局表示高度重視借殼辦學提供香港學籍事件，將嚴肅處理違規行為

澳門７月博彩稅收按年升１８﹒８％，首七個月累計增３﹒４％

網傳港津校疑夥內地「新東方」招生辦學，校方澄清未簽署任何協議

網售無認證基孔肯雅熱快測產品，何栢良籲港府收緊規管

７月港樓租金按月升１﹒１％近歷史高位，受惠內地客需求湧現

ＡＣＣＡ籲制定全球一致碳相關工具會計處理準則

八達通表示Ａｎｄｒｏｉｄ版八達通正式推出

地產建設商會倡１００元印花稅放寬至６００萬元物業

啟德維港．灣畔周五首輪賣６２伙，入場１３３３萬起

鄧成波家族菁雋商業基座１﹒１７億沽，嶺南大學接貨

銀行債權人據報正考慮為北角和富商場任命接管人

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

