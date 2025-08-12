  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

12/08/2025 19:17

《日入而息》聯通中期多賺５％增派息，九倉中期轉賺５﹒３５億

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
聯通（００７６２）中期純利升５％至１４４﹒８億人幣，息增至２８﹒４１分人幣；第二季５
Ｇ套餐用戶累計約２﹒１３５億戶；聯通料全年固投跌一成，ＡＩ業務已規模變現　　　　　　
九倉（００００４）中期虧轉盈５﹒３５億元，派息０﹒２元；中期基礎淨盈利升３％，香港物
業入帳收入上升５６％；吳天海指本港港口優勢被鄰近地區取代，料下半年港口業務較上半年差
港燈（０２６３８）中期純利升近６％至１０億元，每股份合訂單位派１５﹒９４仙；上半年售
電量按年減少３﹒２％，淨電費降４﹒４％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀娛（０００２７）中期純利升１９﹒４％至５２﹒４億元，派息０﹒７元；上半年經調整ＥＢ
ＩＴＤＡ升１４％至６９億元，淨收益升８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
萬洲（００２８８）中期生物公允價值調整前純利升４﹒５％，派息２０港仙　　　　　　　　
騰訊音樂（０１６９８）次季純利升４３％，經調整盈利增３７﹒４％　　　　　　　　　　　
長江生命科技（００７７５）中期盈轉虧１﹒５億元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　
中國據報敦促企業避免使用英偉達Ｈ２０芯片　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長建（０１０３８）據報退出對英國國家電網旗下２０億英鎊ＬＮＧ終端競標　　　　　　　　
遠展（０００３５）表示星億退出澳洲賭場項目，正與世界級賭場營運商洽營運管理；星億向周
大福及遠東售澳洲賭場５０％股權，遠東下午復牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀行債權人據報正考慮為北角和富商場任命接管人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報僑福約７３億貸款尋求展期３個月，爭取更多時間與銀行協商　　　　　　　　　　　　　
據報滙豐香港商業物業貸款中高達７３％貸款被列為「高風險」　　　　　　　　　　　　　　
京東（０９６１８）、佳寶確認合作，周六將舉行媒體發布會；京東ＣＥＯ許冉稱京東不會參與
惡性內捲，外賣補貼大戰非理性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「強制社保」下月實施，麥當勞等招聘退休人士引熱議　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市監總局擬出新規，壓實網絡食品交易第三方平台責任　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部表示對美兩用物項出口管制等反制措施暫停或取消　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指受制兩萬五關全日收升６２點報２４９６９，中慧生物再漲三成
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中美延關稅休戰期，滬指收升０﹒５％成交１﹒９萬億
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元最新報１﹒１６０９╱１０，日圓最新報１４８﹒４２╱４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
銀娛（０００２７）中期純利升１９﹒４％至５２﹒４億元，派息０﹒７元；上半年經調整ＥＢ
ＩＴＤＡ升１４％至６９億元，淨收益升８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
九倉（００００４）中期虧轉盈５﹒３５億元，派息０﹒２元；中期基礎淨盈利升３％，香港物
業入帳收入上升５６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第一太平（００１４２）附屬ＰＬＤＴ中期純利跌１﹒５％至１８１﹒４億披索　　　　　　　
中國利郎（０１２３４）中期純利跌１３﹒４％，中期息連特別息共派１６港仙　　　　　　　
中國光大水務（０１８５７）中期純利跌３％至５﹒６億元，派息６﹒０９仙　　　　　　　　
３６１度（０１３６１）中期純利升８﹒６％至８﹒６億人幣，派息２０﹒４港仙　　　　　　
鷹普精密（０１２８６）中期純利升１３﹒８％至３﹒５億元，息８仙　　　　　　　　　　　
大華銀行上半年經營溢利按年升３％至４０億坡元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
萬洲（００２８８）中期生物公允價值調整前純利升４﹒５％，派息２０港仙　　　　　　　　
亞洲能源物流（００３５１）料半年持續經營虧損收窄至１５００萬元　　　　　　　　　　　
上海實業環境（００８０７）中期純利升７﹒１％至３﹒４億人幣，不派息　　　　　　　　　
騰訊音樂（０１６９８）次季純利升４３％，經調整盈利增３７﹒４％　　　　　　　　　　　
港燈（０２６３８）中期純利升近６％至１０億元，每股份合訂單位派１５﹒９４仙　　　　　
長虹佳華（０３９９１）中期純利升１０﹒２％至１﹒８億元，不派息　　　　　　　　　　　
聯通（００７６２）中期純利升５％至１４４﹒８億人幣，息增至２８﹒４１分人幣　　　　　
閱文集團（００７７２）中期純利升６８﹒５％至８﹒５億人幣，不派息　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
九倉（００００４）香港港口優勢被鄰近地區取代，料下半年港口業務較上半年差　　　　　　
京東（０９６１８）、佳寶確認合作，周六將舉行媒體發布會；京東ＣＥＯ許冉稱京東不會參與
惡性內捲，外賣補貼大戰非理性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
映美控股（０２０２８）午後停牌，停牌前報０﹒２２３元升逾倍　　　　　　　　　　　　　
據報國泰航空（００２９３）連續兩季向機組人員提供自願無薪假　　　　　　　　　　　　　
據報星億恢復向周企及遠展（０００３５）出售澳洲賭場交易；遠展表示星億退出澳洲賭場項目
，正與世界級賭場營運商洽營運管理；星億向周大福及遠東售澳洲賭場５０％股權，遠東下午復
牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
淘寶推一件包郵到港活動，另設「本地退」服務；淘寶閃購３９５個非餐品牌商家月成交額破百
萬元，６６品牌破千萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金蝶國際（００２６８）冀中期ＡＩ收入佔比達三成，未來幾年利潤強勁　　　　　　　　　　
北海康成（０１２２８）今早停牌，待發內幕消息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
佳鑫國際資源通過上市聆訊，上半年開始錄得收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
遠東發展（０００３５）今早開市前停牌，待公布原因　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海康成（０１２２８）今早開市前停牌，待公布原因　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國稀土集團表示從未就稀土穩定幣開展任何形式的合作　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＯＳＬ　ＨＫ向零售投資者開放ＳＯＬ交易服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中廣核新能源（０１８１１）７月完成發電量跌１﹒７％，首七月跌１％　　　　　　　　　　
美光回應中國區裁員：公司將於全球停止開發移動ＮＡＮＤ產品　　　　　　　　　　　　　　
美團（０３６９０）啟動「堂食提振」計劃，覆蓋內地１０萬家實體店　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）與證監會就兩名不配合調查上市公司前董事採取行動　　　　　　　　　
榮昌生物（０９９９５）斥３﹒５億人幣購招行理財產品　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯交所對萬馬控股（０６９２８）兩名前董事採取紀律行動　　　　　　　　　　　　　　　　
偉祿集團（０１１９６）正就手機遊戲權益潛在收購進行初步討論　　　　　　　　　　　　　
廣匯寶信（０１２９３）遭寶馬撤銷經銷網點汽車銷售授權　　　　　　　　　　　　　　　　
中國聯通（００７６２）第二季５Ｇ套餐用戶累計約２﹒１３５億戶　　　　　　　　　　　　
檸萌影視（０９８５７）旗下影視產品下周一登陸騰訊視頻　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會表示能源及能量環球（０１１４２）股權高度集中　　　　　　　　　　　　　　　　　
國壽（０２６２８）牛凱龍擔任董事任職資格獲金融監管總局核准　　　　　　　　　　　　　
傳銀諾醫藥（０２５９１）公開發售超購約５３６４倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　
保利置業（００１１９）與多間銀行訂立共３６﹒５億人幣定期貸款融資協議　　　　　　　　
據報滙豐香港商業物業貸款中高達７３％貸款被列為「高風險」　　　　　　　　　　　　　　
港燈（０２６３８）上半年售電量按年減少３﹒２％，淨電費降４﹒４％　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九部門表示銀行向服務業經營主體發貸享至多一年貼息　
　　內地成品油價調整再擱淺，年內第四次　　　　　　　　
　　市場監管總局表示上半年新設經營主體超１３００萬戶　
　　習近平與巴西總統通話，籲團結反對單邊主義保護主義　
　　兩部門表示農產品進口關稅配額年內未能使用須下月交還
　　鋰業分會表示制內捲式競爭，保障產業鏈供應鏈安全　　
　　人行１１４６億逆回購利率持平，淨回籠４６１億　　　
　　克而瑞表示６月末５０個城市新房庫存同比下降７％　　
　　蘇州公積金新政：二手房首付比例最低１５％　　　　　
　　中國周四起對加拿大油菜籽徵７５﹒８％反傾銷保證金　
　　商務部表示對原產加拿大的進口豌豆澱粉發起反傾銷調查
　　內地三車企已實現６０天內支付，大型車企積極響應中　
　　「強制社保」下月實施，麥當勞等招聘退休人士引熱議　
　　市監總局擬出新規，壓實網絡食品交易第三方平台責任　
　　快遞企業提供快遞服務所得收入，按收派服務繳增值稅　
　　國家煙草局原副局長徐㼆受賄６５３３萬，被判１５年　
　　內地對個人消費貸貼息：一家發貸機構每人最多享三千　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收升０﹒０９％，報２４１５８﹒３６點
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　特朗普稱與普京試探性會面，頭兩分鐘就知結果
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新加坡第二季ＧＤＰ年增４﹒４％，調漲全年增長預期
　　澳洲央行降息２５個基點，下調經濟和生產率增長預期
　　英國失業率維持在４﹒７％，符合預期　　　　　　　
　　印度準備大幅調高電價，因核電廠停機兩個月維護　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　《特朗普新政》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　特朗普宣布首都進入公共安全緊急狀態，國民軍進駐
　　特朗普提名保守派經濟學家任勞工統計局長　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　《關稅戰》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國據報敦促企業避免使用英偉達Ｈ２０芯片　　　　　
　　商務部表示對美兩用物項出口管制等反制措施暫停或取消
　　最新梳理中美貿戰時間線：２４％對等關稅再暫緩９０日
　　特朗普稱黃金不會被徵收關稅，金價下跌　　　　　　　
　　美國小企業將因關稅面臨２０２０億美元損失　　　　　
　　關稅則委員會表示９０天內暫停２４％對美加徵關稅稅率
　　外交部談輸華芯片問題：冀美國以行動維護產供鏈穩定　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　《ＡＩ》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　廣州表示加強對ＡＩ等關鍵數字服務機構的招商引資力度　
　　特朗普改口稱陳立武「非常成功」，英特爾股價升逾４％　
　　知名ＡＩ軟件供應商Ｃ３﹒ａｉ股價暴跌逾２５％　　　　
　　華為將發布ＡＩ推理創新技術ＵＣＭ提升推理體驗　　　　
　　馬斯克確認關停特斯拉Ｄｏｊｏ超級電腦　　　　　　　　
　　高德全面接入通義大模型，推全球首個ＡＩ原生出行智能體
　　宇樹科技宣布參加首屆世界人形機器人運動會　　　　　　
　　百度智能雲表示ＡＩ創投計劃一年助２０家創企獲億元融資
　　蘇州太湖人工智能算力中心投入使用，總投資超２０億　　
　　視源股份全棧自研機器人首次亮相世界機器人大會　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　梁振英稱香港永久性居民身分不能打折促銷，對社會影響深遠　　　　
　　許正宇稱香港市場領跑全球，首七月ＩＰＯ集資額跑贏過去３年全年　
　　投資推廣署表示關稅戰推動更多歐洲及南美洲公司有意來港發展　　　
　　據報僑福約７３億貸款尋求展期３個月，爭取更多時間與銀行協商　　
　　教育局表示高度重視借殼辦學提供香港學籍事件，將嚴肅處理違規行為
　　澳門７月博彩稅收按年升１８﹒８％，首七個月累計增３﹒４％　　　
　　網傳港津校疑夥內地「新東方」招生辦學，校方澄清未簽署任何協議　
　　網售無認證基孔肯雅熱快測產品，何栢良籲港府收緊規管　　　　　　
　　７月港樓租金按月升１﹒１％近歷史高位，受惠內地客需求湧現　　　
　　ＡＣＣＡ籲制定全球一致碳相關工具會計處理準則　　　　　　　　　
　　八達通表示Ａｎｄｒｏｉｄ版八達通正式推出　　　　　　　　　　　
　　地產建設商會倡１００元印花稅放寬至６００萬元物業　　　　　　　
　　啟德維港．灣畔周五首輪賣６２伙，入場１３３３萬起　　　　　　　
　　鄧成波家族菁雋商業基座１﹒１７億沽，嶺南大學接貨　　　　　　　
　　銀行債權人據報正考慮為北角和富商場任命接管人　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｚｚ）

【你點睇？】美俄峰會即將舉行，你認為特朗普能否促成普京停火？► 立即投票

上一篇新聞︰12/08/2025 19:18  《再戰明天》里奇蒙聯儲總裁發表講話，騰訊聯想電能公布業績

下一篇新聞︰12/08/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２４９２１點，升７點，低水４９點

其他文章
More

12/08/2025 16:46  即月期指最後交易價２４９１４升２０點，成交７８０８６張

12/08/2025 16:45  《外圍焦點》里奇蒙及堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布ＣＰＩ

12/08/2025 16:31  即月期指最後交易價２４９１４升２０點，低水５６點

12/08/2025 15:07  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４０６﹒３升６﹒５點

12/08/2025 09:15  期指低開１１４點報２４７８０，國指期貨跌２４點報８８６４

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

12/08/2025 14:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處