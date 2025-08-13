  • 會員
13/08/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３７８０８張，增６３５６張

　　《經濟通通訊社１３日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１３７８０８張
，較前增６３５６張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１５６１６８張，增７０６７張。
　
　　　　　　　　　　　　近一周恒指期貨未平倉合約總數
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　＋╱－　　　所有月份　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１２╱０８（二）　１３７８０８　　６３５６　１５６１６８　　７０６７
　　１１╱０８（一）　１３１４５２　　２８９４　１４９１０１　　２９３９
　　０８╱０８（五）　１２８５５８　－１３３４　１４６１６２　－１１６１
　　０７╱０８（四）　１２９８９２　－２１１８　１４７３２３　－１９７８
　　０６╱０８（三）　１３２０１０　　　７０６　１４９３０１　　１１６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　近一周恒指期貨未平倉合約淨數
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　＋╱－　　所有月份　　＋╱－
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１２╱０８（二）　５１３３２　１４３４　６２８８６　１６８０
　　１１╱０８（一）　４９８９８　　５０２　６１２０６　　４１１
　　０８╱０８（五）　４９３９６　　７１５　６０７９５　　８２１
　　０７╱０８（四）　４８６８１　－３２８　５９９７４　　－５５
　　０６╱０８（三）　４９００９　　２０４　６００２９　　１８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

