恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１６８５５張增５６５４張

《經濟通通訊社１３日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為２１６８５５張
，較前增５６５４張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２９０８８３張，增６２５８張。
近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１２╱０８（二） ２１６８５５ ５６５４ ２９０８８３ ６２５８
１１╱０８（一） ２１１２０１ ３３７７ ２８４６２５ ３５６７
０８╱０８（五） ２０７８２４ １６０１ ２８１０５８ ２０７９
０７╱０８（四） ２０６２２３ －４１０８ ２７８９７９ －１００１
０６╱０８（三） ２１０３３１ －２７６０ ２７９９８０ －１３５０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１２╱０８（二） ７０５１８ ２２３９ １２８７９１ ２５８０
１１╱０８（一） ６８２７９ ８９４ １２６２１１ ９５５
０８╱０８（五） ６７３８５ ８４４３ １２５２５６ ８６６４
０７╱０８（四） ５８９４２ ７１１ １１６５９２ ３４５５
０６╱０８（三） ５８２３１ ５０２８ １１３１３７ ６６８２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
