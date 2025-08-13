  • 會員
期貨新聞

13/08/2025 09:05

美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４６７﹒８跌０﹒７點

　　　　　　　　　　　　　　標普與美債孳息率最新行情
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　名稱　　　　　　０９：０１報價　　上日報價　　　　升╱跌　　升╱跌百分率
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
標普５００九月期貨　　　６４６７﹒７５　６４６８﹒５０　－０﹒７５　－０﹒０１％
三十年期美國債券孳息率　４﹒８８６％　　　４﹒８９％　　　　　　　　　　　　　　
十年期美國債券孳息率　　４﹒３００％　　　４﹒３１％　　　　　　　　　　　　　　
五年期美國債券孳息率　　３﹒８２８％　　　３﹒８２％　　　　　　　　　　　　　　
三年期美國債券孳息率　　３﹒７１０％　　　３﹒７１％　　　　　　　　　　　　　　
兩年期美國債券孳息率　　３﹒７３７％　　　３﹒７３％　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　黃金價格最新行情
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　名稱　　　　　　　０９：０１報價　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本地倫敦金　３３４８﹒２０╱３３４７﹒６７
　　本地倫敦銀　　　３７﹒９１╱３７﹒９４　　
　　九九金　　　　　　　　３１２９０　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上述報價只供參考用

