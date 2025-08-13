恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８７４７２張增６３０５張

《經濟通通訊社１３日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１８７４７２張
，較前增６３０５張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２１４４６２張，增７４７９張。
近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１２╱０８（二） １８７４７２ ６３０５ ２１４４６２ ７４７９
１１╱０８（一） １８１１６７ ３８６１ ２０６９８３ ４３６６
０８╱０８（五） １７７３０６ ３２７９ ２０２６１７ ３１９５
０７╱０８（四） １７４０２７ －１６１ １９９４２２ ４１７
０６╱０８（三） １７４１８８ １４６１ １９９００５ ２２６６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１２╱０８（二） １００９８５ ２６９１ １２０３４８ ３０７８
１１╱０８（一） ９８２９４ ３１９３ １１７２７０ ３６２８
０８╱０８（五） ９５１０１ －１５１ １１３６４２ －２０３
０７╱０８（四） ９５２５２ －１１３５ １１３８４５ －５６９
０６╱０８（三） ９６３８７ ３１０８ １１４４１４ ３９３０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
