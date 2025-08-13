期指高開２２９點報２５１４３，國指期貨升７７點報８９８２

《經濟通通訊社１３日專訊》期指高開２２９點報２５１４３，國指期貨高開７７點報
８９８２，科指期貨高開６５點報５５００。
13/08/2025 09:15
13/08/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５６７０點，升３９點，高水５６點
13/08/2025 16:46 即月期指最後交易價２５６３１升７１７點，成交１０２６３０張
13/08/2025 16:31 即月期指最後交易價２５６３１升７１７點，高水１７點
13/08/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８７４７２張增６３０５張
13/08/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１６８５５張增５６５４張
