即月期指最後交易價２５６３１升７１７點，成交１０２６３０張

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指最後交易價２５６３１，升７１７點，高水１７點，

成交１０２６３０張。即月國指期貨最後交易價９１６４，升２５９點，高水１４點，成交

１００４３４張。另外，即月科指期貨最後交易價５６４１，升２０６點，高水１０點，成交

１０２５５８張。

