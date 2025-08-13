【夜期時段】即月期指最新報２５６７０點，升３９點，高水５６點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５６３６點，升５點，高水２２
點，最新報２５６７０點，升３９點，高水５６點，合約成交７０７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９１６４點，無升跌，高水１４點，最新報９１８１點，升
１７點，高水３１點，合約成交６４１張。
13/08/2025 17:20
