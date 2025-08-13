《再戰明天》美國公布ＰＰＩ，長和長實港鐵吉利網易公布業績

《經濟通通訊社１３日專訊》美國公布ＰＰＩ，及長和長實港鐵吉利網易公布業績，料為周

四（１４日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周四本港時間４：００ｐｍ，挪威央行宣布利率決定。



＊英國公布第二季進出口等數據，歐元區公布第二季ＧＤＰ＊



數據方面，周四（１４日）９：３０ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布７月失業率，料由

４﹒３％降至４﹒２％。２：００ｐｍ，英國公布第二季出口，季率升幅料由３﹒３％收窄至

０﹒１％；第二季國內生產總值季率升幅料由０﹒７％收窄至０﹒１％，年率升幅料由１﹒３％

收窄至１％；第二季進口季率升幅料由２％收窄至０﹒５％；６月服務業指數月率升幅料由

０﹒１％擴大至０﹒２％；６月工業生產年率跌幅料由０﹒３％收窄至０﹒２％，月率料由下滑

０﹒９％改善至升０﹒３％。５：００ｐｍ，歐元區公布第二季國內生產總值，經季節調整季率

升幅料由０﹒６％收窄至０﹒１％，經季節調整年率升幅料由１﹒５％收窄至１﹒４％；６月工

業生產年率升幅料由３﹒７％收窄至１﹒５％，經季節調整月率料由１﹒７％逆轉至下滑１％。

８：３０ｐｍ，美國公布７月生產者物價指數，月率料由持平升上０﹒２％，年率升幅料由

２﹒３％擴大至２﹒５％；連續申請失業救濟金人數料由１９７﹒４萬降至１９６﹒７萬；首次

申請失業救濟金人數料由２２﹒６萬降至２２﹒５萬。



在本港，明日公布業績的公司有：長和（００００１）、港鐵公司（０００６６）、吉利汽

車（００１７５）、長實集團（０１１１３）、京東健康（０６６１８）、網易－Ｓ

（０９９９９）等。（ｗａ）

