期貨新聞

13/08/2025 19:55

《再戰明天》美國公布ＰＰＩ，長和長實港鐵吉利網易公布業績

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國公布ＰＰＩ，及長和長實港鐵吉利網易公布業績，料為周
四（１４日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，周四本港時間４：００ｐｍ，挪威央行宣布利率決定。
　
＊英國公布第二季進出口等數據，歐元區公布第二季ＧＤＰ＊
　
　　數據方面，周四（１４日）９：３０ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布７月失業率，料由
４﹒３％降至４﹒２％。２：００ｐｍ，英國公布第二季出口，季率升幅料由３﹒３％收窄至
０﹒１％；第二季國內生產總值季率升幅料由０﹒７％收窄至０﹒１％，年率升幅料由１﹒３％
收窄至１％；第二季進口季率升幅料由２％收窄至０﹒５％；６月服務業指數月率升幅料由
０﹒１％擴大至０﹒２％；６月工業生產年率跌幅料由０﹒３％收窄至０﹒２％，月率料由下滑
０﹒９％改善至升０﹒３％。５：００ｐｍ，歐元區公布第二季國內生產總值，經季節調整季率
升幅料由０﹒６％收窄至０﹒１％，經季節調整年率升幅料由１﹒５％收窄至１﹒４％；６月工
業生產年率升幅料由３﹒７％收窄至１﹒５％，經季節調整月率料由１﹒７％逆轉至下滑１％。
８：３０ｐｍ，美國公布７月生產者物價指數，月率料由持平升上０﹒２％，年率升幅料由
２﹒３％擴大至２﹒５％；連續申請失業救濟金人數料由１９７﹒４萬降至１９６﹒７萬；首次
申請失業救濟金人數料由２２﹒６萬降至２２﹒５萬。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：長和（００００１）、港鐵公司（０００６６）、吉利汽
車（００１７５）、長實集團（０１１１３）、京東健康（０６６１８）、網易－Ｓ
（０９９９９）等。（ｗａ）

