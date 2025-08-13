  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

13/08/2025 19:52

《日入而息》騰訊次季多賺一成勝預期，信置近１１億奪屯門住宅地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊（００７００）半年多賺１６％，次季經調整盈利升１０％勝預期　　　　　　　　　　　
電能（００００６）中期純利升１﹒２％至３０﹒４億元，派息７８仙　　　　　　　　　　　
長建（０１０３８）中期純利升０﹒９％至４３﹒５億元，息７３仙　　　　　　　　　　　　
信置（０００８３）１０﹒８９億奪屯門海珠路住宅地，高於市場預期　　　　　　　　　　　
滙控（００００５）香港商業房產貸款組合穩定，被歸類為第二級貸款不代表違約　　　　　　
余偉文稱商業房產貸款信貸風險可控，設壞帳銀行不合港銀穩健情況　　　　　　　　　　　　
傳恒大（０３３３３）清盤人聘瑞銀及中信証券，為恒大物業尋找買家；恒大退市倒數，債務僅
回籠廿億，相關地產Ａ股欠方向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報路勁（０１０９８）部分債券持有人未有收到票息　　　　　　　　　　　　　　　　　　
天數智芯傳考慮在港上市，籌最多逾３１億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
７月新增人民幣貸款減少５００億元，２０年來首跌；內地７月末Ｍ２增８﹒８％勝預期，Ｍ１
增５﹒６％；７月社會融資規模增１﹒１６萬億元，低於預期　　　　　　　　　　　　　　　
財政部指１％貼息意味著１元或帶動１００元貸款資金；貼息可多筆疊加，５萬以上消費貼息最
高３千；「雙貼息」期限一年，到期將視情況是否延長；財政部廖岷稱兩項貼息政策可稱為消費
貸領域「國補」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金監總局等３部門召開金融消費者和投資者保護會議；金監總局將消費貼息政策執行情況納入日
常監管；經辦銀行要聚焦８類行業，加大信貸投放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貝森特稱關鍵行業需回流，中國對美投資不納入貿易協議；富瑞指Ｈ２０成中美談判籌碼，談判
取進展安全疑慮或消；路透指美國於ＡＩ芯片貨物裝追蹤器以確定是否轉運中國　　　　　　　
全運會門票本月２８日開售採實名制，香港賽區共４０萬張門票　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　科網股領恒指全日報捷升６４３點收報２５６１３，騰訊放榜前炒上
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬指收報３６８３再新高，成交破２萬億，券商股大升
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元最新報１﹒１７２７╱２９，日圓最新報１４７﹒２１╱２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
來凱醫藥（０２１０５）中期虧損收窄至１﹒３億人幣，不派息　　　　　　　　　　　　　　
多點數智（０２５８６）中期虧轉盈６７５２﹒６萬人幣，不派息　　　　　　　　　　　　　
電能（００００６）中期純利升１﹒２％至３０﹒４億元，派息７８仙　　　　　　　　　　　
長建（０１０３８）中期純利升０﹒９％至４３﹒５億元，息７３仙　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）半年多賺１６％，次季經調整盈利升１０％勝預期；微信分付灰度測試借款
功能，支付超百元即解鎖，款項直入銀行卡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電視廣播（００５１１）本月２７日審議考慮派發中期股息　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
連達科技控股（００８８９）中期虧損收窄至６０１﹒７萬元　　　　　　　　　　　　　　　
理想（０２０１５）９月ｉ８交付目標逾８０００架，挑戰１萬架　　　　　　　　　　　　　
據報路勁（０１０９８）部分債券持有人未有收到票息　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東莞銀行香港子行推１０厘港元定存吸客　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳恒大（０３３３３）清盤人聘瑞銀及中信証券，為恒大物業尋找買家；恒大退市倒數，債務僅
回籠廿億，相關地產Ａ股欠方向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
阿里（０９９８８）國際站推出「海外現貨」模式，覆蓋歐美２７國；阿里雲為非洲首屆青年奧
運會提供雲計算及ＡＩ技術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰（００２９３）自願無薪假屬一般恒常安排，重申旅遊高峰期間維持航班運作；與ＤＨＬ　
Ｅｘｐｒｅｓｓ簽署ＳＡＦ合作協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小米（０１８１０）據報調整非洲市場負責人，與傳音「對決」；小米重奪東南亞智能機第一，
公關總經理王化稱不容易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打（０２８８８）香港推出基金投資平台「ＳＣ　Ｉｎｖｅｓｔ智選投資」　　　　　　　　
世茂（００８１３）許榮茂女兒２０２０萬沽和富中心，帳賺１﹒４倍　　　　　　　　　　　
潼關黃金（００３４０）獲納入ＭＳＣＩ全球小型股指數成分股　　　　　　　　　　　　　　
中國中冶（０１６１８）首七月新簽合同額跌１８﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　
雅迪控股（０１５８５）核數師變更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國金融租賃（０２３１２）更改中文名稱為「Ｌｏｎｇ集團」　　　　　　　　　　　　　　
建業地產（００８３２）７月物業合同銷售額按年減少１５﹒９％　　　　　　　　　　　　　
復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ０４－Ｏ上市註冊申請獲國家藥監管局受理　　　　　　　　　
石四藥（０２００５）旗下氨吡啶獲藥監局批准登記成為在上市製劑使用的原料藥　　　　　　
蔚來（０９８６６）李斌稱Ｇ３１８川藏換電線路１５日全線貫通，將實地驗收　　　　　　　
能源及能量環球（０１１４２）配發約６７億股可轉換股份後，擁足夠公眾持股量　　　　　　
首批逾千家茅台醬香酒官方認證店上線美團（０３６９０）閃購　　　　　　　　　　　　　　
信置（０００８３）１０﹒８９億奪屯門海珠路住宅地，高於市場預期　　　　　　　　　　　
北京萬科（０２２０２）擬底價出售十套商業用房，要求半年內付全款　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）微信分付灰度測試借款功能，支付超百元即解鎖，款項直入銀行卡　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
王毅赴雲南主持瀾湄合作第十次外長會並晤老緬泰外長　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地７月末Ｍ２增８﹒８％勝預期，Ｍ１增５﹒６％；７月社會融資規模增１﹒１６萬億元，低
於預期；７月末社融規模存量４３１﹒２６萬億，同比增９％；７月新增人民幣貸款減少５００
億元，２０年來首跌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聚芯微電子完成Ｄ＋輪融資，中國互聯網投資基金領投　　　　　　　　　　　　　　　　　　
湖北天門市生三孩獎補超３５萬元，出生人口同比大增　　　　　　　　　　　　　　　　　　
基本醫保及商保創新藥目錄初審，逾６５０個藥品入圍　　　　　　　　　　　　　　　　　　
六大國有行公告極響應個人消費貸款貼息政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財政部指１％貼息意味著１元或帶動１００元貸款資金；貼息可多筆疊加，５萬以上消費貼息最
高３千；「雙貼息」期限一年，到期將視情況是否延長；財政部廖岷稱兩項貼息政策可稱為消費
貸領域「國補」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金監總局等３部門召開金融消費者和投資者保護會議；金監總局將消費貼息政策執行情況納入日
常監管；經辦銀行要聚焦８類行業，加大信貸投放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行１１８５億逆回購利率持平，淨回籠２００億；一個月期１２００億國庫現金定存下周一招
投標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
分析指助降購置大宗商品信貸門檻，放大財政資金效益　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大摩指中國消費醫療股將受惠於貸款貼息政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
私挖３２７枚比特幣，前貴州大數據局長景亞萍被雙開　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小紅書據報將組建大商業板塊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
抖音平台已處理針對理想車主的誤導攻擊言論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宇樹科技王興興稱人形機械人水平不足，大規模落地應用難　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東省委書記黃坤明赴深圳調研優必選等ＡＩ與機器人公司　　　　　　　　　　　　　　　　
滴滴據報投資新石器無人車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收升０﹒９％，台積電衝上１２００元台幣新高
　　國台辦指民進黨當局在關稅談判上「未談先跪」　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
商務部制裁立陶宛兩家銀行，反制歐盟涉俄制裁措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國當局傳就購買英偉達芯片一事約談騰訊字節等公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貝森特稱關鍵行業需回流，中國對美投資不納入貿易協議；富瑞指Ｈ２０成中美談判籌碼，談判
取進展安全疑慮或消；路透指美國於ＡＩ芯片貨物裝追蹤器以確定是否轉運中國　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
韓國檢方逮捕前第一夫人金建希，涉股票操縱和受賄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
加拿大安省教師退休金上半年將美元敞口削減５６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普譏諷高盛對關稅判斷有誤，建議ＣＥＯ專心當ＤＪ；白宮稱晶片收入分成協議未來或擴展
至更多企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
５５００億美元對美投資基金中，日本比例或超過２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
盧拉稱巴西考慮對美國的關稅採取對等回應　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
日本７月批發物價指數漲幅連續四個月放緩；日本五年期國債拍賣需求低於１２個月平均水平　
越南盾兌美元盤中跌至紀錄低點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國７月關稅收入升至２８０億美元，赤字達三千億；貝森特暗示聯儲局，應在９月降息５０個
基點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國ＦＤＡ或撤銷輝瑞新冠疫苗對５歲以下兒童授權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
馬斯克指控蘋果偏袒ＯｐｅｎＡＩ，蘋果否認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李家超主持反恐督導組首次會議，８月下旬舉行跨部門大型反恐演練
　　天文台指楊柳明早最接近本港，視風力評估需否今晚至明早改發三號
　　全運會門票本月２８日開售採實名制，香港賽區共４０萬張門票　　
　　衞生署指本港新增１宗感染基孔肯雅熱輸入個案　　　　　　　　　
　　金鐘牌照事務處即日起對代辦申請免試簽發人士實行新派籌安排　　
　　高德打車疑有內地黑工司機，運輸署研修例扣押涉非法取酬載客車輛
　　羅兵咸指香港娛樂媒體行業穩增，料２０２９年規模達１５０億美元
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｚｚ）

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

上一篇新聞︰13/08/2025 19:55  《再戰明天》美國公布ＰＰＩ，長和長實港鐵吉利網易公布業績

下一篇新聞︰13/08/2025 17:38  《外圍焦點》里奇蒙及亞特蘭大聯儲總裁發表講話

其他文章
More

13/08/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５６７０點，升３９點，高水５６點

13/08/2025 16:46  即月期指最後交易價２５６３１升７１７點，成交１０２６３０張

13/08/2025 16:31  即月期指最後交易價２５６３１升７１７點，高水１７點

13/08/2025 15:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４６９﹒０升０﹒５點

13/08/2025 09:15  期指高開２２９點報２５１４３，國指期貨升７７點報８９８２

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

阿拉斯加熊出沒，美俄利益重新標價？

13/08/2025 15:09

大國博弈

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處