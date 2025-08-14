恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３９１３８張，增１３３０張

《經濟通通訊社１４日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１３９１３８張
，較前增１３３０張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１５７９１０張，增１７４２張。
近一周恒指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１３╱０８（三） １３９１３８ １３３０ １５７９１０ １７４２
１２╱０８（二） １３７８０８ ６３５６ １５６１６８ ７０６７
１１╱０８（一） １３１４５２ ２８９４ １４９１０１ ２９３９
０８╱０８（五） １２８５５８ －１３３４ １４６１６２ －１１６１
０７╱０８（四） １２９８９２ －２１１８ １４７３２３ －１９７８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１３╱０８（三） ４３９６５ －７３６７ ５５４８１ －７４０５
１２╱０８（二） ５１３３２ １４３４ ６２８８６ １６８０
１１╱０８（一） ４９８９８ ５０２ ６１２０６ ４１１
０８╱０８（五） ４９３９６ ７１５ ６０７９５ ８２１
０７╱０８（四） ４８６８１ －３２８ ５９９７４ －５５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
