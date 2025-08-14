《外圍焦點》歐元區公布第二季ＧＤＰ，美國公布ＰＰＩ

《經濟通通訊社１４日專訊》投資者對美聯儲局於９月開始減息周期的預期，推動美股三大

指數昨日收高，納指及標普５００指數連續兩個交易日突破新高。道指收市升４６３﹒６６點或

１﹒０４％，報４４９２２﹒２７點；標普５００指數升２０﹒８２點或０﹒３２％，報

６４６６﹒５８點；納指升３１﹒２４點或０﹒１４％，報２１７１３﹒１４點。港股方面，恒

生指數收市報２５５１９，跌９４點或０﹒４％，成交２７０１億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間１５日凌晨２：００ａｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾

金參加一個網絡研討會。



數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布第二季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由

０﹒６％收窄至０﹒１％，經季節調整年率升幅料由１﹒５％收窄至１﹒４％；６月工業生產年

率升幅料由３﹒７％收窄至１﹒５％，經季節調整月率料由１﹒７％逆轉至下滑１％。今晚

８：３０ｐｍ，美國公布７月生產者物價指數，月率料由持平升上０﹒２％，年率升幅料由

２﹒３％擴大至２﹒５％；連續申請失業救濟金人數料由１９７﹒４萬降至１９６﹒７萬；首次

申請失業救濟金人數料由２２﹒６萬降至２２﹒５萬。



在美國，今日公布業績的公司有：嘉楠科技（ＵＳ﹒ＣＡＮ）、網易有道（ＵＳ﹒ＤＡＯ）

、聰鏈集團（ＵＳ﹒ＩＣＧ）、京東（ＵＳ﹒ＪＤ）、網易（ＵＳ﹒ＮＴＥＳ）、奇富科技

（ＵＳ﹒ＱＦＩＮ）、尚德機構（ＵＳ﹒ＳＴＧ）、唯品會（ＵＳ﹒ＶＩＰＳ）、微博

（ＵＳ﹒ＷＢ）、迅雷（ＵＳ﹒ＸＮＥＴ）等。（ｗａ）

