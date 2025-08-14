期指高開１６２點報２５７９３，國指期貨升６２點報９２２６

《經濟通通訊社１４日專訊》期指高開１６２點報２５７９３，國指期貨高開６２點報
９２２６，科指期貨高開４９點報５６９０。
【你點睇？】80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？► 立即投票
14/08/2025 09:15
