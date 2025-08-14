  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
期貨新聞

14/08/2025 16:46

即月期指最後交易價２５５６７跌６４點，成交８１００１張

　　《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指最後交易價２５５６７，跌６４點，高水４８點，成
交８１００１張。即月國指期貨最後交易價９１４１，跌２３點，高水１２點，成交７７８１０
張。另外，即月科指期貨最後交易價５５９２，跌４９點，高水１６點，成交８４７０３張。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰14/08/2025 16:55  《外圍焦點》歐元區公布第二季ＧＤＰ，美國公布ＰＰＩ

下一篇新聞︰14/08/2025 16:31  即月期指最後交易價２５５６７跌６４點，高水４８點

其他文章
More

14/08/2025 20:08  《再戰明天》中國公布工業生產等數據，中國宏橋金沙公布業績

14/08/2025 20:07  《日入而息》長和半年溢利升１１％增派息，港鐵中期多賺２８％

14/08/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５５３８點，跌２９點，高水１９點

14/08/2025 15:19  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４７８﹒７５跌１０點

14/08/2025 09:15  期指高開１６２點報２５７９３，國指期貨升６２點報９２２６

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國締造南高加索和約的虛妄

14/08/2025 11:30

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處