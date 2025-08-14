即月期指最後交易價２５５６７跌６４點，成交８１００１張

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指最後交易價２５５６７，跌６４點，高水４８點，成
交８１００１張。即月國指期貨最後交易價９１４１，跌２３點，高水１２點，成交７７８１０
張。另外，即月科指期貨最後交易價５５９２，跌４９點，高水１６點，成交８４７０３張。
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
14/08/2025 16:46
《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指最後交易價２５５６７，跌６４點，高水４８點，成
交８１００１張。即月國指期貨最後交易價９１４１，跌２３點，高水１２點，成交７７８１０
張。另外，即月科指期貨最後交易價５５９２，跌４９點，高水１６點，成交８４７０３張。
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰14/08/2025 16:55 《外圍焦點》歐元區公布第二季ＧＤＰ，美國公布ＰＰＩ
下一篇新聞︰14/08/2025 16:31 即月期指最後交易價２５５６７跌６４點，高水４８點
14/08/2025 20:08 《再戰明天》中國公布工業生產等數據，中國宏橋金沙公布業績
14/08/2025 20:07 《日入而息》長和半年溢利升１１％增派息，港鐵中期多賺２８％
14/08/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５５３８點，跌２９點，高水１９點
14/08/2025 15:19 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４７８﹒７５跌１０點
14/08/2025 09:15 期指高開１６２點報２５７９３，國指期貨升６２點報９２２６
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N