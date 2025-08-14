即月期指最後交易價２５５６７跌６４點，成交８１００１張

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指最後交易價２５５６７，跌６４點，高水４８點，成

交８１００１張。即月國指期貨最後交易價９１４１，跌２３點，高水１２點，成交７７８１０

張。另外，即月科指期貨最後交易價５５９２，跌４９點，高水１６點，成交８４７０３張。

