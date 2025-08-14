【夜期時段】即月期指最新報２５５３８點，跌２９點，高水１９點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５５４４點，跌２３點，高水

２５點，最新報２５５３８點，跌２９點，高水１９點，合約成交３６０張。



即月國指期貨在夜期時段開市報９１３６點，跌５點，高水７點，最新報９１３３點，跌８

點，高水４點，合約成交５９８張。

