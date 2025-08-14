【夜期時段】即月期指最新報２５５３８點，跌２９點，高水１９點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５５４４點，跌２３點，高水
２５點，最新報２５５３８點，跌２９點，高水１９點，合約成交３６０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９１３６點，跌５點，高水７點，最新報９１３３點，跌８
點，高水４點，合約成交５９８張。
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
14/08/2025 17:20
《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５５４４點，跌２３點，高水
２５點，最新報２５５３８點，跌２９點，高水１９點，合約成交３６０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９１３６點，跌５點，高水７點，最新報９１３３點，跌８
點，高水４點，合約成交５９８張。
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰14/08/2025 20:07 《日入而息》長和半年溢利升１１％增派息，港鐵中期多賺２８％
下一篇新聞︰14/08/2025 16:55 《外圍焦點》歐元區公布第二季ＧＤＰ，美國公布ＰＰＩ
14/08/2025 20:08 《再戰明天》中國公布工業生產等數據，中國宏橋金沙公布業績
14/08/2025 16:46 即月期指最後交易價２５５６７跌６４點，成交８１００１張
14/08/2025 16:31 即月期指最後交易價２５５６７跌６４點，高水４８點
14/08/2025 15:19 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４７８﹒７５跌１０點
14/08/2025 09:15 期指高開１６２點報２５７９３，國指期貨升６２點報９２２６
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N