《再戰明天》中國公布工業生產等數據，中國宏橋金沙公布業績

《經濟通通訊社１４日專訊》中國公布工業生產等數據，及中國宏橋金沙公布業績，料為周

五（１５日）市場焦點。



周五南韓及印度假期休市。各國重要經濟活動方面，美國總統特朗普會見俄羅斯總統普京，

就結束烏克蘭戰爭進行談判。



＊本港公布第二季ＧＤＰ，美國公布零售銷售等數據＊



數據方面，周五７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布第二季國內生產總值，經季節

調整季率料由持平升上０﹒１％。１０：００ａｍ，中國公布７月工業生產，年率升幅料由

６﹒８％收窄至６％；７月零售銷售年率升幅料由４﹒８％收窄至４﹒６％，年初至今年率升幅

料由５％收窄至４﹒９％；７月失業率料由５％升上５﹒１％。１２：３０ｐｍ，日本公布６月

產能利用率；６月工業生產。４：３０ｐｍ，香港公布第二季本地生產總值，年率升幅料維持於

３﹒１％，經季節調整季率升幅料由１﹒９％收窄至０﹒４％。８：３０ｐｍ，美國公布７月出

口物價，月率料維持不變；７月進口物價年率跌幅料由０﹒２％擴大至０﹒３％，月率升幅料維

持於０﹒１％；７月零售銷售月率升幅料維持於０﹒６％；８月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料

維持不變。９：１５ｐｍ，美國公布７月產能利用率，料由７７﹒６％降至７７﹒５％；７月工

業生產月率料維持不變。１０：００ｐｍ，美國公布８月密歇根大學消費者信心指數，料由

６１﹒７升至６２。



在本港，明日公布業績的公司有：中國宏橋（０１３７８）、金沙中國有限公司

（０１９２８）等。（ｗａ）

