期貨新聞

14/08/2025 20:08

《再戰明天》中國公布工業生產等數據，中國宏橋金沙公布業績

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國公布工業生產等數據，及中國宏橋金沙公布業績，料為周
五（１５日）市場焦點。
　
　　周五南韓及印度假期休市。各國重要經濟活動方面，美國總統特朗普會見俄羅斯總統普京，
就結束烏克蘭戰爭進行談判。
　
＊本港公布第二季ＧＤＰ，美國公布零售銷售等數據＊
　
　　數據方面，周五７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布第二季國內生產總值，經季節
調整季率料由持平升上０﹒１％。１０：００ａｍ，中國公布７月工業生產，年率升幅料由
６﹒８％收窄至６％；７月零售銷售年率升幅料由４﹒８％收窄至４﹒６％，年初至今年率升幅
料由５％收窄至４﹒９％；７月失業率料由５％升上５﹒１％。１２：３０ｐｍ，日本公布６月
產能利用率；６月工業生產。４：３０ｐｍ，香港公布第二季本地生產總值，年率升幅料維持於
３﹒１％，經季節調整季率升幅料由１﹒９％收窄至０﹒４％。８：３０ｐｍ，美國公布７月出
口物價，月率料維持不變；７月進口物價年率跌幅料由０﹒２％擴大至０﹒３％，月率升幅料維
持於０﹒１％；７月零售銷售月率升幅料維持於０﹒６％；８月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料
維持不變。９：１５ｐｍ，美國公布７月產能利用率，料由７７﹒６％降至７７﹒５％；７月工
業生產月率料維持不變。１０：００ｐｍ，美國公布８月密歇根大學消費者信心指數，料由
６１﹒７升至６２。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：中國宏橋（０１３７８）、金沙中國有限公司
（０１９２８）等。（ｗａ）

【你點睇？】美俄峰會即將舉行，你認為特朗普能否促成普京停火？

14/08/2025 20:07  《日入而息》長和半年溢利升１１％增派息，港鐵中期多賺２８％

