《日入而息》長和半年溢利升１１％增派息，港鐵中期多賺２８％

《即日市況》

恒指轉跌９４點收報２５５１９，騰訊闖六百關回軟，滙控除淨靠穩

《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



滬綜指衝高回落０﹒４６％止步三連升，成交９個月高

《美元匯價》

歐元最新報１﹒１６８３╱８５，日圓最新報１４６﹒６２╱６５

《公司業績》

國浩（０００５３）附屬ＲＡＮＫ ＧＲＯＵＰ全年多賺２﹒７倍

希慎（０００１４）中期純利跌８２％至７５００萬元，派第一次中期息２７仙；中期基本溢利

按年升１﹒２％至１０﹒３１億元；利園八期最快第四季平頂，商舖租金呈穩定向上趨勢

吉利汽車（００１７５）中期純利跌１４％至９２﹒９億人幣，不派息；將推出更多新能源車型

「出海」，全年銷量目標上調反映信心

京東物流（０２６１８）第二季多賺５﹒４％至２５﹒９億人幣

網易雲音樂（０９８９９）中期純利升１﹒３３倍至１８﹒９億人幣

中電信（００７２８）中期多賺５﹒５％至２３０﹒２億人幣，息１８﹒１２分人幣

港鐵（０００６６）中期純利升２７﹒５％至７７﹒１億元，息４２仙；港鐵中期基本業務利潤

升５５％，車務營運收入增３﹒３％

長實（０１１１３）中期純利跌２６﹒７％至６３億元，息維持３９仙

長和（００００１）去年基本盈利升１１％，息增至０﹒７１元；ＣＫＨＧＴ中期收益升５％，

基本ＥＢＩＴ升３８％

《公司資訊》

樂舒適申請在港上市，今年首四個月收入增逾１５％

銀諾醫藥－Ｂ（０２５９１）暗盤報７０﹒１５元，高招股價逾倍

天岳先進（０２６３１）招股時間延至明天中午截止

京東物流（０２６１８）旗下公司獲香港海關ＡＥＯ認證

百度（０９８８８）據報計劃將香港自動駕駛汽車測試擴展至啟德

騰訊（００７００）有足夠芯片用於ＡＩ訓練，料廣告收入續健康增長

淘天集團據報內部更名為「中國電商事業群－淘天集團」

支付寶與雷鳥合作，打造全球首個「看一下支付」ＡＲ眼鏡

財新指中國鐵塔（００７８８）前董事長佟吉祿失聯

聯想（００９９２）鄭孝明料ＩＳＧ最快下半年可錄盈利，關稅無阻業務增長勢頭

傳長建（０１０３８）２８０億企業價值售英國鐵路，瑞銀料長建錄收益２０億英鎊

加拿大豐業銀行傳裁減美國和亞太區投資銀行家，關閉香港投行業務

勝利管道（０１０８０）有金融平台曾參觀附屬分廠，目前無意與其達成任何合作

滙豐香港與興業銀行推出跨境積分兌換計劃

理想汽車（０２０１５）據報調整銷售服務體系，總部直接管理全國２３區

耀才（０１４２８）許繹彬稱個別網絡供應商速度較慢使用戶無法登入手機程式

富衛集團（０１８２８）慶祝成立１２周年，推出１２項社區關愛撥款計劃

抖音據報測試「我的快遞」服務，暫支持極兔（０１５１９）寄件及快遞查詢；抖音「我的快遞

」服務與抖音電商無關，僅方便用戶查詢散件快遞

網易（０９９９９）次季經調整利潤升近２２％，收入按年增９﹒４％

淡馬錫旗下公司據報考慮悉售所持萬國數據（０９６９８）股份

儲能行業反內捲，比亞迪（０１２１１）等１５２家企業參與倡議

吉利汽車（００１７５）將推出更多新能源車型「出海」，全年銷量目標上調反映信心

中電信（００７２８）次季移動用戶數淨增３２４萬戶，５Ｇ用戶淨增１５８１萬戶

長實（０１１１３）ＢＬＵＥ ＣＯＡＳＴ ＩＩ加推６０伙，入場價９３２萬元起

長和（００００１）港口及相關服務ＥＢＩＴ升１２％，受制於地緣等風險；李澤鉅稱下半年經

濟不明朗，地緣政治不明確或升溫

《中國要聞》

王毅見柬埔寨外長，讚賞柬方開展網賭電詐清剿行動；王毅見泰外長稱深挖綠色發展、人工智能

等合作潛力

官媒指「貪官私挖３２７枚比特幣」是ＡＩ生成謠言

中航協加強監管航空銷售平台，嚴禁違規捆綁銷售

數據局去年數據產業規模近６萬億，未來保持高增長；國家數據局指日均Ｔｏｋｅｎ消耗量一年

半增逾３００倍；網民達１１﹒２３億，互聯網普及率八成；今年將推出數據產權等１０多項制

度；上海等試點「數據語料作價入股」新模式

廣西錄８宗基孔肯雅熱個案，與廣東等地並列高風險區

廣州東站車站內停售泡麵，改為提供拌麵

上海「禁塑令」下月生效，違規最高罰款十萬甚至停業；上海出台碳市場改革方案，合理確定碳

排放配額總量；上海升級科技創新券政策，推「免申即享」惠企新模式

上海允許商務樓宇拓展租賃住房等功能；上海１﹒５億元老洋房流拍，曾為電視劇取景地；上海

鏈家、貝殼找房隱藏二手房成交價

彭博指內地考慮鼓勵央企收購困境開發商的待售商品房

專家指還原化債化險影響後人幣貸款增速仍高於ＧＤＰ；Ｍ１、Ｍ２剪刀差收窄，反映資金活化

程度提升

人行１２８７億逆回購利率持平，淨回籠３２０億；明日將開展５０００億元買斷式逆回購操作

反內捲料致７月工業增速放緩，服務消費支撐社零增長；暴雨停工加產能整治，內地７月工業增

速、消費料放緩

摩根大通指消費貸貼息政策對銀行財務影響有限

上半年中國煉化和石化行業虧損同比擴大８﹒３％

鴻海第二季淨利潤按季增５％，年增２７％，創同期新高

梁文鋒位列《財富》中國４０歲以下商界精英榜首

智元機器人發布首個機器人世界模型開源平台

奔馳ＣＥＯ指中國車市呈達爾文式內捲，危害所有車企；標普料內地汽車產能利用率將回歸８０

％

英媒指ＤｅｅｐＳｅｅｋ因華為芯片問題延遲推出新模型

《寶島快訊》

台股收跌０﹒５４％，報２４２３８﹒１０點

《國際要聞》

日本大阪世博會地鐵電力故障，大批訪客通宵滯留

英媒指特朗普擬向普京提議，共同開發阿拉斯加稀土

特朗普尋求聯邦政府長期控制首都警察；白宮下令補充藥品原料儲備，撤銷拜登的反壟斷措施；

特朗普擬提前組影子聯儲局，主席人選縮至三、四人；貝森特點名佩洛西，呼籲禁止國會議員交

易個股

《外圍經濟》

加拿大央行７月會議曾考慮降息，最終決定維持不變

歐洲股市追隨全球漲勢，因聯儲局降息預期升溫

澳洲７月就業人數增加，符合經濟學家預期

英國第二季ＧＤＰ增長０﹒３％，高過預期的０﹒１％

特朗普稱利率只是一個簡單數字，應降３到４個點；貝森特口頭干預日圓，兌美元一度上漲０﹒

７％

橋水押注ＡＩ，第二季大舉增持英偉達及微軟等股票

甲骨文雲計算部門據悉裁員，ＡＩ投資成本居高不下

算力巨企ＣｏｒｅＷｅａｖｅ虧損擴大，股價暴跌逾兩成

《其他消息》

鄧炳強率領代表團參與港深口岸規劃建設工作專班會議

港金公開喊價上午停巿，電子交易平台如常

醫管局普通科門診診所將於下午２時起恢復服務

機管局表示下午２時前共５班航班取消，１４５班航班延誤

美食博覽下午１時１０分重開，明起一連３日延長開放至晚上１１時

世邦魏理仕指屯門地皮高估值批出或成市場轉好轉捩點；中原指屯門地皮主打中小型單位，每呎

售價料１﹒４萬；美聯指屯門海珠路高估值批出反映發展商對後市具信心

Ｄｅｍｏｇｒａｐｈｉａ指香港連續１５年成全球房屋最難負擔地區

施永青反對投入過多資源鼓勵生育，倡降低永久居民門檻至５年

經絡指市傳銀行推Ｈ＋１厘計劃，買家需更高收入方可通過入息審查

廉署拘捕五名男女，涉以長者社區券詐騙政府津貼

消委會指去年網購相關投訴佔比約４０％，有個案指自提點遺失貨件

高德打車疑有內地黑工司機，警方拘捕一名本地男子涉嫌串謀詐騙

