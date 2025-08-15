恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１７０１０張減３１７１張

《經濟通通訊社１５日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為２１７０１０張
，較前減３１７１張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２９２９９９張，減２３７９張。
近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１４╱０８（四） ２１７０１０ －３１７１ ２９２９９９ －２３７９
１３╱０８（三） ２２０１８１ ３３２６ ２９５３７８ ４４９５
１２╱０８（二） ２１６８５５ ５６５４ ２９０８８３ ６２５８
１１╱０８（一） ２１１２０１ ３３７７ ２８４６２５ ３５６７
０８╱０８（五） ２０７８２４ １６０１ ２８１０５８ ２０７９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１４╱０８（四） ６０３７６ ４１１３ １１９９０１ ４２６３
１３╱０８（三） ５６２６３ －１４２５５ １１５６３８ －１３１５３
１２╱０８（二） ７０５１８ ２２３９ １２８７９１ ２５８０
１１╱０８（一） ６８２７９ ８９４ １２６２１１ ９５５
０８╱０８（五） ６７３８５ ８４４３ １２５２５６ ８６６４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
