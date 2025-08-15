  • 會員
期貨新聞

15/08/2025 17:04

《外圍焦點》美國公布零售銷售等數據

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國７月生產者物價指數（ＰＰＩ）錄得３年來最大漲幅，令
聯儲局減息預期降溫。美股昨日小幅上落。道指收市跌１１﹒０１點或０﹒０２％，報
４４９１１﹒２６點；標普５００指數升１﹒９６點或０﹒０３％，報６４６８﹒５４點；納指
跌２﹒４７點或０﹒０１％，報２１７１０﹒６７點。港股方面，恒生指數收市報２５２７０，
跌２４９點或１％，成交３１２７億元。
　
　　各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚８：３０ｐｍ，美國公布７月出口物價，月
率升幅料由０﹒５％收窄至０﹒１％，年率升幅料由２﹒８％收窄至２﹒５％；７月進口物價年
率跌幅料維持於０﹒２％，月率升幅料維持於０﹒１％；７月零售銷售月率升幅料維持於
０﹒６％；８月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料維持不變。９：１５ｐｍ，美國公布７月產能利
用率，料維持於７７﹒６％；７月工業生產月率料維持不變。１０：００ｐｍ，美國公布８月密
歇根大學消費者信心指數，料由６１﹒７升至６２。明日４：００ａｍ，美國公布６月長期資本
流動。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：新氧（ＵＳ﹒ＳＹ）、途牛（ＵＳ﹒ＴＯＵＲ）等。
（ｗａ）

