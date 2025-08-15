恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９５２６１張減３８７９張

《經濟通通訊社１５日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為１９５２６１張
，較前減３８７９張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２２４７８０張，減２９７２張。
近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１４╱０８（四） １９５２６１ －３８７９ ２２４７８０ －２９７２
１３╱０８（三） １９９１４０ １１６６８ ２２７７５２ １３２９０
１２╱０８（二） １８７４７２ ６３０５ ２１４４６２ ７４７９
１１╱０８（一） １８１１６７ ３８６１ ２０６９８３ ４３６６
０８╱０８（五） １７７３０６ ３２７９ ２０２６１７ ３１９５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１４╱０８（四） １０６９３５ －１１４８ １２８１９５ －４０１
１３╱０８（三） １０８０８３ ７０９８ １２８５９６ ８２４８
１２╱０８（二） １００９８５ ２６９１ １２０３４８ ３０７８
１１╱０８（一） ９８２９４ ３１９３ １１７２７０ ３６２８
０８╱０８（五） ９５１０１ －１５１ １１３６４２ －２０３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
