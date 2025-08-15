  • 會員
15/08/2025 09:15

期指低開２７５點報２５２９２，國指期貨跌１０３點報９０３８

　　《經濟通通訊社１５日專訊》期指低開２７５點報２５２９２，國指期貨低開１０３點報
９０３８，科指期貨低開６６點報５５２６。

15/08/2025 08:08

