即月期指最後交易價２５２３５跌３３２點，低水３５點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指最後交易價２５２３５，跌３３２點，低水３５點，
暫成交９７８４０張。即月國指期貨最後交易價９０２５，跌１１６點，低水１４點，暫成交
１０００６７張。另外，即月科指期貨最後交易價５５３７，跌５５點，低水６點，暫成交
９７６６５張。
15/08/2025 16:31
