即月期指最後交易價２５２３５跌３３２點，成交９８１３７張

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指最後交易價２５２３５，跌３３２點，低水３５點，

成交９８１３７張。即月國指期貨最後交易價９０２５，跌１１６點，低水１４點，成交

１０００８８張。另外，即月科指期貨最後交易價５５３７，跌５５點，低水６點，成交

９７６６５張。

