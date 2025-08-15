  • 會員
期貨新聞

15/08/2025 15:13

美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６５０７﹒８升逾１７點

　　　　　　　　　　　　　　標普與美債孳息率最新行情
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　名稱　　　　　　１５：０１報價　　上日報價　　　　升╱跌　　升╱跌百分率
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
標普５００九月期貨　　　６５０７﹒７５　６４９０﹒５０　１７﹒２５　０﹒２７％　
三十年期美國債券孳息率　４﹒８７０％　　　４﹒８８％　　　　　　　　　　　　　　
十年期美國債券孳息率　　４﹒２８０％　　　４﹒２９％　　　　　　　　　　　　　　
五年期美國債券孳息率　　３﹒８０５％　　　３﹒８２％　　　　　　　　　　　　　　
三年期美國債券孳息率　　３﹒６８６％　　　３﹒７０％　　　　　　　　　　　　　　
兩年期美國債券孳息率　　３﹒７２１％　　　３﹒７４％　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　黃金價格最新行情
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　名稱　　　　　　　１５：０１報價　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本地倫敦金　３３４２﹒０８╱３３４２﹒３７
　　本地倫敦銀　　　３７﹒９８╱３８﹒０１　　
　　　九九金　　　　　　　３１１８５　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上述報價只供參考用

上一篇新聞︰15/08/2025 16:31  即月期指最後交易價２５２３５跌３３２點，低水３５點

下一篇新聞︰15/08/2025 09:15  期指低開２７５點報２５２９２，國指期貨跌１０３點報９０３８

