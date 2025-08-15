【夜期時段】即月期指最新報２５２５０點，升１５點，低水２０點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５２２９點，跌６點，低水４１

點，最新報２５２５０點，升１５點，低水２０點，合約成交１４３張。



即月國指期貨在夜期時段開市報９０２４點，跌１點，低水１５點，最新報９０３４點，升

９點，低水５點，合約成交２１３張。

