【夜期時段】即月期指最新報２５２５０點，升１５點，低水２０點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５２２９點，跌６點，低水４１
點，最新報２５２５０點，升１５點，低水２０點，合約成交１４３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９０２４點，跌１點，低水１５點，最新報９０３４點，升
９點，低水５點，合約成交２１３張。
15/08/2025 17:20
