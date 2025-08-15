  • 會員
期貨新聞

15/08/2025 19:01

《再戰明天》美國公布ＮＡＨＢ房屋市場指數，中生翰森公布業績

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國公布ＮＡＨＢ房屋市場指數，及中生製藥和翰森製藥公布
業績，料為下周一（１８日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，中國外交部長王毅訪問印度，與印度國家安全顧問多瓦爾舉行會談
。德國外交部長瓦德富爾與日本外務大臣巖屋毅舉行戰略對話，並與其他政府代表舉行會談。
　
＊歐元區公布貿易收支，同程旅行公布業績＊
　
　　數據方面，下周一（１８日）５：００ｐｍ（本港時間．下同），歐元區公布６月貿易收支
。１０：００ｐｍ，美國公布８月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由３３升至３４。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：金斯瑞生物科技（０１５４８）等。
　
　　下周一（１８日）公布業績的公司有：同程旅行（００７８０）、中國生物製藥
（０１１７７）、翰森製藥（０３６９２）等。
　
　　下周二（１９日）公布業績的公司有：昆侖能源（００１３５）、華潤啤酒（００２９１）
、小米集團－Ｗ（０１８１０）、藥明生物（０２２６９）、舜宇光學科技（０２３８２）、小
鵬汽車－Ｗ（０９８６８）等。
　
　　下周三（２０日）公布業績的公司有：香港中華煤氣（００００３）、恒基地產
（０００１２）、香港交易所（００３８８）、中通快遞－Ｗ（０２０５７）、中國建築國際
（０３３１１）、金山軟件（０３８８８）等。
　
　　下周四（２１日）公布業績的公司有：東方海外國際（００３１６）、中國石油化工股份
（００３８６）、華潤電力（００８３６）、快手－Ｗ（０１０２４）、恒安國際
（０１０４４）、友邦保險（０１２９９）、李寧（０２３３１）、中國電力（０２３８０）、
嗶哩嗶哩－Ｗ（０９６２６）、百度集團－ＳＷ（０９８８８）等。
　
　　下周五（２２日）公布業績的公司有：光大環境（００２５７）、石藥集團（０１０９３）
、國藥控股（０１０９９）、華晨中國（０１１１４）等。（ｗａ）

