《再戰明天》美國公布ＮＡＨＢ房屋市場指數，中生翰森公布業績

《經濟通通訊社１５日專訊》美國公布ＮＡＨＢ房屋市場指數，及中生製藥和翰森製藥公布

業績，料為下周一（１８日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，中國外交部長王毅訪問印度，與印度國家安全顧問多瓦爾舉行會談

。德國外交部長瓦德富爾與日本外務大臣巖屋毅舉行戰略對話，並與其他政府代表舉行會談。



＊歐元區公布貿易收支，同程旅行公布業績＊



數據方面，下周一（１８日）５：００ｐｍ（本港時間．下同），歐元區公布６月貿易收支

。１０：００ｐｍ，美國公布８月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由３３升至３４。



在本港，明日公布業績的公司有：金斯瑞生物科技（０１５４８）等。



下周一（１８日）公布業績的公司有：同程旅行（００７８０）、中國生物製藥

（０１１７７）、翰森製藥（０３６９２）等。



下周二（１９日）公布業績的公司有：昆侖能源（００１３５）、華潤啤酒（００２９１）

、小米集團－Ｗ（０１８１０）、藥明生物（０２２６９）、舜宇光學科技（０２３８２）、小

鵬汽車－Ｗ（０９８６８）等。



下周三（２０日）公布業績的公司有：香港中華煤氣（００００３）、恒基地產

（０００１２）、香港交易所（００３８８）、中通快遞－Ｗ（０２０５７）、中國建築國際

（０３３１１）、金山軟件（０３８８８）等。



下周四（２１日）公布業績的公司有：東方海外國際（００３１６）、中國石油化工股份

（００３８６）、華潤電力（００８３６）、快手－Ｗ（０１０２４）、恒安國際

（０１０４４）、友邦保險（０１２９９）、李寧（０２３３１）、中國電力（０２３８０）、

嗶哩嗶哩－Ｗ（０９６２６）、百度集團－ＳＷ（０９８８８）等。



下周五（２２日）公布業績的公司有：光大環境（００２５７）、石藥集團（０１０９３）

、國藥控股（０１０９９）、華晨中國（０１１１４）等。（ｗａ）

