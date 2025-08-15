《日入而息》京東完成收購佳寶超市，政府維持全年經濟增長預測

《今天重點》

本港第二季ＧＤＰ增長３﹒１％，維持全年預測不變

京東（０９６１８）完成收購佳寶，設新業務部林曉毅任負責人，舉行３天８折促銷

金沙（０１９２８）中期純利跌２３﹒７％至４﹒１３億美元，息２５港仙

傳委財務顧問購中國建設銀行大廈，長實（００００１）不予置評；據報巴拿馬運河明年首季就

兩個新港口建設及運營招標

中信國際電訊（０１８８３）中期純利４﹒６１億按年升１﹒３％，派息６港仙

中原ＣＣＬ按周升１﹒０５％，料短期樓價反覆向上

國泰（００２９３）惡劣天氣礙多架航機及機組人員執勤，今明取消２２班航班

中原學生宿舍出租率９８％，施永青稱為商業房地產提供新出路；施永青倡採取逆周期措施容許

銀行提升按揭成數

習近平《求是》雜誌發文：促進民營經濟健康高質發展

財新指７月房地產投資跌１７％，首７月降幅歷史次低

統計局指７月各線城市商品房價環比降，同比跌幅收窄；７月消費增長年內低，統計局指深入實

施提振消費行動；７月工業消費固投齊遜，統計局指極端天氣等不利影響；內地７月原煤生產下

降，天然氣、電力生產增速加快；內地７月社會消費品零售總額增３﹒７％，大遜預期；內地７

月工業增加值增５﹒７％，低預期；內地７月城鎮調查失業率升至５﹒２％；首７月地產投資降

１２％，商品房銷售額跌６﹒５％；首７月固定資產投資增１﹒６％遜預期，近２５年最低

固投增速２５年低，統計局指投資結構優化壓力階段性；核心ＣＰＩ環比降轉漲，統計局指提振

消費有效實施；下半年服務業發展具備較多有利條件；經濟平穩態勢沒變，高技術產業支撐作用

增強；外貿企業困難增多，但出口增長仍具有利條件；工業企業盈利仍承壓，進一步擴需求強化

創新

美國ＰＰＩ創三年來最大增幅，但企業並未吸收關稅成本；美國國債下跌，７月ＰＰＩ數據削弱

對聯儲局降息押注；貝森特稱並無施壓聯儲局降息，只是談論中性利率

巴郡減持蘋果及美銀，增持聯合健康等股票

《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



地產股尾市拖累恒指跌２４９點收報２５２７０，全周仍漲４１１點

《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



經濟數據遜預期，滬指仍升０﹒８％本周漲１﹒７％

《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



歐元最新報１﹒１６８６╱８７，日圓最新報１４６﹒８８╱８９

《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



中信國際電訊（０１８８３）中期純利４﹒６１億按年升１﹒３％，派息６港仙

華人置業（００１２７）中期虧損收窄至４﹒１億元，派息１港仙

海豐國際（０１３０８）中期純利６﹒３億按年升近八成，派中期息１﹒３港元

小菜園（００９９９）中期純利３﹒８億按年升３６％，派息０﹒２１１９人幣

光大綠色環保（０１２５７）中期純利１﹒９億按年升３３％，派息２﹒８港仙

歌禮製藥（０１６７２）中期虧損收窄至８７９５﹒１萬人幣，不派息

巨騰國際（０３３３６）中期虧損擴大至７９０７﹒２萬元，不派息

彩星集團（００６３５）中期虧損擴大至２﹒１億元，息１﹒５仙

金沙（０１９２８）中期純利跌２３﹒７％至４﹒１３億美元，息２５港仙

彩星玩具（００８６９）中期盈轉虧２５６１萬元，息１仙

業聚醫療（０６９２９）中期純利升５﹒１％至１９７８﹒５萬美元，特息１５港仙

越秀交通基建（０１０５２）中期純利升１４﹒９％至３﹒６億人幣，息１２港仙

港華智慧能源（０１０８３）中期純利升２﹒１％至７﹒６億元，首次派中期息５仙

泓富產業信託（００８０８）中期每基金單位分派降至５﹒８５仙

百宏實業（０２２９９）中期純利升１５％至３﹒８億人幣，不派息

灣區發展（００７３７）中期純利跌２﹒７％至２﹒３億人幣，息７﹒５５分人幣

興利（香港）（００３９６）中期純利升１﹒４５倍至２５９﹒８萬元，派息１仙

《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



奧克斯電器通過港交所上市聆訊，去年淨利潤增１７％

３Ｄ打印廠商創想三維科技申ＩＰＯ，去年少賺３１％

銀諾醫藥（０２５９１）首掛報７２元較上市價高逾２倍，每手賺逾萬；收高兩倍每手賺７７０

０，惟較高位回落兩成

Ｍｏｘ公布新推薦計劃，推薦人及新客戶享現金獎賞

和記地產兩大旗艦租戶進駐黃埔天地，料下半年人流升最少２０％

國泰（００２９３）惡劣天氣礙多架航機及機組人員執勤，今明取消２２班航班

中銀香港（０２３８８）與中移動香港（００９４１）合作，ＭｙＬｉｎｋ商城進駐ＢＯＣＰａ

ｙ＋

滙控（００００５）向僱員及前僱員授出６０﹒２９萬普通股；滙豐擬於全球辦公室增設更多閉

路電視及生物識別門禁

工行（０１３９８）下月２３日贖回境外美元優先股

京東（０９６１８）完成收購佳寶，設新業務部林曉毅任負責人，舉行３天８折促銷；外賣行業

過度競爭擾亂價格體系，短期利潤率或現波動

Ａｃｃｉｏ Ａｇｅｎｔ邀請碼「一碼難求」，阿里國際站表示擴容中

傳委財務顧問購中國建設銀行大廈，長實（００００１）不予置評；據報巴拿馬運河明年首季就

兩個新港口建設及運營招標

吉利（００１７５）料下半年毛利率將持續改善，堅持不打價值戰拒內捲

平保（０２３１８）旗下壹賬通征信表示未來發展重點為跨境征信服務

鍋圈（０２５１７）目標２０２９年門店增至２萬家，外賣大戰影響不大

網龍（００７７７）旗下創奇思與中科聞歌成立戰略聯盟，推動中國ＡＩ技術出海

瑞麗醫美（０２１３５）解除附屬杭州貝麗菲爾合約安排

富力地產（０２７７７）７月月總銷售收入按年升３２％

中國綠地博大綠澤（０１２５３）附屬斥逾４６４萬人幣購園林綠化公司全數股權

老鋪黃金（０６１８１）預告８月２５日產品提價調整，具體調價幅度未公布

香港科技探索（０１１３７）７月平均每日訂單總商品交易額按年跌３﹒５％

愛高集團（００３２８）邊文斌獲委任為副主席，自今日起生效

達豐設備（０２１５３）附屬斥約５８４７萬元採購塔式起重機等資產

智雲科技建設（０９９００）股份拆細將於本月１９日生效

華潤置地（０１１０９）訂立１５億人幣定期貸款融資協議；訂立１８億人幣定期貸款融資協議

；招商蛇口、華潤置地８６億拍下深圳寶安一涉宅用地

中信國際電訊（０１８８３）將加大ＡＩ研發投入，澳門５Ｇ投入趨正常化

今海醫療科技（０２２２５）完成發行１﹒２億股認購股份，淨籌１﹒６億元

文遠知行獲Ｇｒａｂ數千萬美元投資，在東南亞部署自動駕駛車輛

《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



習近平《求是》雜誌發文：促進民營經濟健康高質發展

財新指７月房地產投資跌１７％，首７月降幅歷史次低

統計局指７月各線城市商品房價環比降，同比跌幅收窄；７月消費增長年內低，統計局指深入實

施提振消費行動；７月工業消費固投齊遜，統計局指極端天氣等不利影響；內地７月原煤生產下

降，天然氣、電力生產增速加快；內地７月社會消費品零售總額增３﹒７％，大遜預期；內地７

月工業增加值增５﹒７％，低預期；內地７月城鎮調查失業率升至５﹒２％；首７月地產投資降

１２％，商品房銷售額跌６﹒５％；首７月固定資產投資增１﹒６％遜預期，近２５年最低

固投增速２５年低，統計局指投資結構優化壓力階段性；核心ＣＰＩ環比降轉漲，統計局指提振

消費有效實施；下半年服務業發展具備較多有利條件；經濟平穩態勢沒變，高技術產業支撐作用

增強；外貿企業困難增多，但出口增長仍具有利條件；工業企業盈利仍承壓，進一步擴需求強化

創新

機構指上半年ＧＤＰ已達標，政府容忍經濟適度放緩；測算指７０城房價環比降０﹒３％，同比

跌幅年半最小；彭博指７月經濟活動放緩，強化政府出台刺激措施理由；凱投宏觀指以舊換新支

撐作用減，補貼新政難提振消費

南京土拍收金逾７億，南京地鐵、電建地產各斬獲１宗

多地近日陸續暫停汽車置換補貼，報廢更新補貼仍繼續

內地首家東歐律師事務所將落戶深圳前海

海南省政府與中國航油舉行座談會，共促自貿港發展；海南省新政支持生物醫藥產業發展，最高

獎勵千萬元

外匯局指７月銀行結售匯順差收窄至２２８億美元；７月投資收益資金淨流出環比增７％

人行２３８０億逆回購利率持平，全周收水４１４９億；７月外資減持３０００億中國銀行間債

券，創單月新高

中聯部副部長孫海燕據報受查，與劉建超被查時間相若；中金資本前董事長丁瑋失聯，疑似被紀

檢部門帶走調查

ＭＵＪＩ中國回應京滬等地多家分店關門表示正常調整

勞斯萊斯與國航合資企業進展順利，料明年投入運營

方正證券指騙徒冒名薦股，誘下載假交易軟件

世界人形機器人運動會開幕，５００機器人角逐２６枚金牌

抖音電商將打通即時零售與電商業務，衝擊即時零售業

《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



台股收升０﹒４％，報２４３３４﹒４８點

《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



日本戰敗紀念日，王毅促日方正視歷史，作出正確選擇

中國就加拿大對華加徵鋼材關稅向世貿組織提起訴訟

英媒指中國警告西方企業勿囤積稀土，否則面臨短缺風險

《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



石破內閣首例，農相小泉進次郎於投降日參拜靖國神社

加拿大抵制美貨，美國蒸餾酒對加出口額半年暴跌６２％；加航機組人員罷工前夕，取消數百航

班影響逾十萬乘客

美俄阿拉斯加峰會在即，特朗普預告有７５％成功機會；美俄元首本港時間周六凌晨３時半舉行

峰會

美國超過六成民眾反對徵關稅，特朗普支持率跌至３８％；近九成美國年輕上班族用退休金炒股

，追求高風險回報

《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



新西蘭財長表示或放鬆外國人購房禁令，吸引高淨值人士

美國ＰＰＩ創三年來最大增幅，但企業並未吸收關稅成本；美國國債下跌，７月ＰＰＩ數據削弱

對聯儲局降息押注；貝森特稱並無施壓聯儲局降息，只是談論中性利率

巴郡減持蘋果及美銀，增持聯合健康等股票

對沖基金大鱷阿克曼買入亞馬遜５８０萬股

軟銀旗下支付應用程式ＰａｙＰａｙ申請赴美上市；軟銀創辦人孫正義的財富在兩周內暴增９０

億美元

《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



政府再度委任鍾麗玲為個人資料私隱專員

金管局及證監會發聯合聲明，籲謹慎投資穩定幣概念市場

入境處接獲９６９９宗高才通續簽申請，獲批者月薪中位數約４萬元

證監會向虛擬資產交易平台闡明穩健託管標準，以保障客戶安全

財庫局指本地及非本地公司註冊總數均創歷史新高

團結香港基金指公屋輪候時間微升屬技術性反彈，長期下跌趨勢不變

中原學生宿舍出租率９８％，施永青稱為商業房地產提供新出路；施永青倡採取逆周期措施容許

銀行提升按揭成數

中原ＣＣＬ按周升１﹒０５％，料短期樓價反覆向上

屋宇署指６月批出６份建築圖則，涉及１８１５個單位

本港第二季ＧＤＰ增長３﹒１％，維持全年預測不變；本港次季信用卡應收賬款總額按年跌２﹒

５％；旅發局指７月訪港旅客４３９萬人次，按年升１２％

高德高度關注內地非法勞工事件，要求合作車行引入人臉辨識系統

黎智英案原定今日恢復進行，因身體狀況押後至下周一

社區牙科支援計劃服務範圍明年起擴大至洗牙、鑲牙等

銀公料１個月ＨＩＢＯＲ今年底回升至２厘水平，銀行業盈利強勁

景順料美國下月減息及強勁南向資金流入，推動港股進一步上升

