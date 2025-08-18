  • 會員
期貨新聞

18/08/2025 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３８５２６張，增７５７張

　　《經濟通通訊社１８日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五（１５日）共為
１３８５２６張，較前增７５７張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１５７７５７張，增
１２６６張。
　
　　　　　　　　　　　　近一周恒指期貨未平倉合約總數
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　＋╱－　　　所有月份　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１５╱０８（五）　１３８５２６　　　７５７　１５７７５７　　１２６６
　　１４╱０８（四）　１３７７６９　－１３６９　１５６４９１　－１４１９
　　１３╱０８（三）　１３９１３８　　１３３０　１５７９１０　　１７４２
　　１２╱０８（二）　１３７８０８　　６３５６　１５６１６８　　７０６７
　　１１╱０８（一）　１３１４５２　　２８９４　１４９１０１　　２９３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　近一周恒指期貨未平倉合約淨數
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　＋╱－　　　所有月份　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１５╱０８（五）　５４８１５　　９９０４　６６１２０　　９９８５
　　１４╱０８（四）　４４９１１　　　９４６　５６１３５　　　６５４
　　１３╱０８（三）　４３９６５　－７３６７　５５４８１　－７４０５
　　１２╱０８（二）　５１３３２　　１４３４　６２８８６　　１６８０
　　１１╱０８（一）　４９８９８　　　５０２　６１２０６　　　４１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

