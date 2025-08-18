恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３８５２６張，增７５７張

《經濟通通訊社１８日專訊》恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五（１５日）共為
１３８５２６張，較前增７５７張；若計入其他月份的未平倉合約，總數１５７７５７張，增
１２６６張。
近一周恒指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１５╱０８（五） １３８５２６ ７５７ １５７７５７ １２６６
１４╱０８（四） １３７７６９ －１３６９ １５６４９１ －１４１９
１３╱０８（三） １３９１３８ １３３０ １５７９１０ １７４２
１２╱０８（二） １３７８０８ ６３５６ １５６１６８ ７０６７
１１╱０８（一） １３１４５２ ２８９４ １４９１０１ ２９３９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１５╱０８（五） ５４８１５ ９９０４ ６６１２０ ９９８５
１４╱０８（四） ４４９１１ ９４６ ５６１３５ ６５４
１３╱０８（三） ４３９６５ －７３６７ ５５４８１ －７４０５
１２╱０８（二） ５１３３２ １４３４ ６２８８６ １６８０
１１╱０８（一） ４９８９８ ５０２ ６１２０６ ４１１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
【你點睇？】美俄峰會即將舉行，你認為特朗普能否促成普京停火？► 立即投票