恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８５９２４張減９３３７張

《經濟通通訊社１８日專訊》恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五（１５日）共為
１８５９２４張，較前減９３３７張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２１５７５３張，減
９０２７張。
近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１５╱０８（五） １８５９２４ －９３３７ ２１５７５３ －９０２７
１４╱０８（四） １９５２６１ －３８７９ ２２４７８０ －２９７２
１３╱０８（三） １９９１４０ １１６６８ ２２７７５２ １３２９０
１２╱０８（二） １８７４７２ ６３０５ ２１４４６２ ７４７９
１１╱０８（一） １８１１６７ ３８６１ ２０６９８３ ４３６６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
日期 現貨月份 ＋╱－ 所有月份 ＋╱－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１５╱０８（五） １０４０７８ －２８５７ １２５８０６ －２３８９
１４╱０８（四） １０６９３５ －１１４８ １２８１９５ －４０１
１３╱０８（三） １０８０８３ ７０９８ １２８５９６ ８２４８
１２╱０８（二） １００９８５ ２６９１ １２０３４８ ３０７８
１１╱０８（一） ９８２９４ ３１９３ １１７２７０ ３６２８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
