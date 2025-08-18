期指高開５０點報２５２８５，國指期貨升２５點報９０５０

《經濟通通訊社１８日專訊》期指高開５０點報２５２８５，國指期貨高開２５點報
９０５０，科指期貨高開３１點報５５６８。
18/08/2025 09:15
