即月期指最後交易價２５１９８跌３７點，高水２１點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指最後交易價２５１９８，跌３７點，高水２１點，暫

成交９２０３９張。即月國指期貨最後交易價９０４２，升１７點，高水８點，暫成交

８０８４６張。另外，即月科指期貨最後交易價５５８２，升４５點，高水３點，暫成交

９８２７０張。

