即月期指最後交易價２５１９８跌３７點，成交９２０３９張

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指最後交易價２５１９８，跌３７點，高水２１點，成
交９２０３９張。即月國指期貨最後交易價９０４２，升１７點，高水８點，成交８０６２９張
。另外，即月科指期貨最後交易價５５８２，升４５點，高水３點，成交９８２７０張。
【你點睇？】新田科技城發展區發現明朝古墓群，有團體倡當局修改規劃，原址保留，你是否贊成？► 立即投票
18/08/2025 16:46
