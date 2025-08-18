即月期指最後交易價２５１９８跌３７點，成交９２０３９張

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指最後交易價２５１９８，跌３７點，高水２１點，成

交９２０３９張。即月國指期貨最後交易價９０４２，升１７點，高水８點，成交８０６２９張

。另外，即月科指期貨最後交易價５５８２，升４５點，高水３點，成交９８２７０張。

