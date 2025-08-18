【夜期時段】即月期指最新報２５２０８點，升１０點，高水３１點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５１９９點，升１點，高水２２

點，最新報２５２０８點，升１０點，高水３１點，合約成交１５１張。



即月國指期貨在夜期時段開市報９０４７點，升５點，高水１３點，最新報９０４６點，升

４點，高水１２點，合約成交１３０張。

