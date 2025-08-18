《再戰明天》本港公布失業率，小米潤啤舜宇藥明生物公布業績

《經濟通通訊社１８日專訊》本港公布失業率，及小米潤啤舜宇藥明生物公布業績，料為周

二（１９日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周二本港時間１２：５０ｐｍ，澳洲央行支付政策主管Ｅｌｌｉｓ

Ｃｏｎｎｏｌｌｙ出席爐邊談話活動。３：００ｐｍ，瑞典央行召開貨幣政策會議，就包括政

策利率在內的貨幣政策做出決定。



＊美國公布建築許可及新屋動工＊



數據方面，周二４：３０ｐｍ（本港時間．下同），香港公布７月失業率，經季節調整料由

３﹒５％升上３﹒６％。８：３０ｐｍ，美國公布７月建築許可，月率跌幅料由０﹒１％擴大至

０﹒４％；７月新屋動工料由１３２﹒１萬降至１３０萬，月率料由４﹒６％逆轉至下滑

１﹒６％。



在本港，明日公布業績的公司有：昆侖能源（００１３５）、華潤啤酒（００２９１）、小

米集團－Ｗ（０１８１０）、藥明生物（０２２６９）、舜宇光學科技（０２３８２）、小鵬汽

車－Ｗ（０９８６８）等。



另外，美國ＦＯＭＣ周四（２１日）公布會議紀要。美國聯儲局主席鮑威爾周五（２２日）

將在傑克森霍爾（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ）全球央行年會發表演說。（ｗａ）

