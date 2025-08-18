  • 會員
說說心理話
期貨新聞

18/08/2025 19:11

《再戰明天》本港公布失業率，小米潤啤舜宇藥明生物公布業績

　　《經濟通通訊社１８日專訊》本港公布失業率，及小米潤啤舜宇藥明生物公布業績，料為周
二（１９日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，周二本港時間１２：５０ｐｍ，澳洲央行支付政策主管Ｅｌｌｉｓ
　Ｃｏｎｎｏｌｌｙ出席爐邊談話活動。３：００ｐｍ，瑞典央行召開貨幣政策會議，就包括政
策利率在內的貨幣政策做出決定。
　
＊美國公布建築許可及新屋動工＊
　
　　數據方面，周二４：３０ｐｍ（本港時間．下同），香港公布７月失業率，經季節調整料由
３﹒５％升上３﹒６％。８：３０ｐｍ，美國公布７月建築許可，月率跌幅料由０﹒１％擴大至
０﹒４％；７月新屋動工料由１３２﹒１萬降至１３０萬，月率料由４﹒６％逆轉至下滑
１﹒６％。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：昆侖能源（００１３５）、華潤啤酒（００２９１）、小
米集團－Ｗ（０１８１０）、藥明生物（０２２６９）、舜宇光學科技（０２３８２）、小鵬汽
車－Ｗ（０９８６８）等。
　
　　另外，美國ＦＯＭＣ周四（２１日）公布會議紀要。美國聯儲局主席鮑威爾周五（２２日）
將在傑克森霍爾（Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ）全球央行年會發表演說。（ｗａ）

