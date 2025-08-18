《日入而息》政府飲用水事件拘兩負責人，特步多賺２２％增派息

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

政府飲用水招標事件，警拘兩負責人及通緝內地男，樽裝水來自東莞；立法會秘書處指７月下旬

隨政府向鑫鼎鑫訂水，現已改向屈臣氏採購；審計署回應飲用水招標風波，指必會查找不足，倘

違規會如實報告；財庫局將採取三重行動審視公務員樽裝水事件

特步國際（０１３６８）中期純利升２１﹒５％至９﹒１億人幣，息增至１８港仙；料全年索康

尼收入增長至少３０％，長期毛利率呈升勢

中生製藥（０１１７７）中期純利升１２﹒３％至３３﹒９億人幣，息增至５港仙

零跑汽車（０９８６３）中期虧轉盈３３０３萬人幣，不派息

路勁（０１０９８）料半年虧損擴大至最多２１億元

德勤建議分階段延長港股交易時段至２４小時；德勤倡港股交易時段延至下午６時，放寬新投資

移民計劃投資範圍

安克創新據報考慮最快明年在港上市

京東（０９６１８）折扣超市全國首店河北涿州開幕，首兩日湧入逾１０萬人；京東七鮮美食Ｍ

ＡＬＬ擬拓展至全國，七鮮小廚將進駐助推外賣業務

百度（０９８８８）李彥宏見李家超，就ＡＩ及自動駕駛發展提交意見；百度文庫網盤融合打通

，３分鐘完成超５項複雜任務

王毅今起一連三日訪問印度，三年來首次；外交部表示願與印度方面共同維護好邊境可持續和平

安寧

中國對歐盟乳製品反補貼調查延長至明年２月

人行２６６５億逆回購利率持平，淨投放１５４５億；機構指人行重提防資金空轉，並擬弱化信

貸規模情結

美國特使指俄美領導人同意美國向烏克蘭提供安全承；特朗普將於本港時間周二凌晨１時許，會

晤澤連斯基；中國外交部表示樂見俄美雙方接觸，推動解決烏克蘭危機

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日跌９３點收報２５１７６，網醫股有炒作，藍籌升幅列冠亞

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指企上三千七收創１０年高，成交近２﹒８萬億

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元最新報１﹒１６８０╱８１，日圓最新報１４７﹒４０╱４１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

特步國際（０１３６８）中期純利升２１﹒５％至９﹒１億人幣，息增至１８港仙；料全年索康

尼收入增長至少３０％，長期毛利率呈升勢

中石化油服（０１０３３）中期純利升１％至７﹒６億人幣；擬依次使用盈餘公積及資本公積彌

補虧損

科倫博泰生物（０６９９０）中期盈轉虧１﹒５億人幣，不派中期息

安德利果汁（０２２１８）中期純利升５０﹒３％至２億人幣

美圖（０１３５７）中期多賺３１％至３﹒９７億人幣，息４﹒５港仙

同程旅行（００７８０）第二季經調整溢利淨額升１８％至７﹒７５億元人幣

中生製藥（０１１７７）中期純利升１２﹒３％至３３﹒９億人幣，息增至５港仙

興證國際（０６０５８）中期純利升逾１６％至１﹒０２億元，不派息

零跑汽車（０９８６３）中期虧轉盈３３０３萬人幣，不派息

ＲＩＭＢＡＣＯ（０１９５３）宣派特別息每股０﹒０３７元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

安克創新據報考慮最快明年在港上市

據報Ｋｌｏｏｋ研究赴美上市，擬集資約５億美元

綠葉製藥（０２１８６）創新藥若欣林３期臨床所有患者完成入組

長實（０１１１３）ＢＬＵＥ ＣＯＡＳＴ ＩＩ快上銷售安排，最快周末發售

阿里（０９９８８）和螞蟻旗下２２個品牌推「橙意計劃」，為騎手提供更多保障

運物局關注國泰（００２９３）因極端天氣取消航班，民航處已安排與管理層會面

港鐵（０００６６）為四條市區線進行信號系統更換工程，料２０２９年完成

新世界（０００１７）Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ受Ｃ朗風潮帶動７月人流增３０％

東風集團（００４８９）擬出售東風本田發動機公司５０％股權，轉讓底價待定

中國宏橋（０１３７８）料下半年鋁價介乎２﹒０６萬至２﹒１３萬人幣

中國水務（００８５５）羅兵咸永道不尋求續聘核數師，另建議委任安永

中煉化（０２３８６）每年實現新簽合同額均超過目標，會堅持回購及高派息

比亞迪（０１２１１）鄭州全地形賽車場開業，李雲飛：讓賽車文化走進生活

京東（０９６１８）折扣超市全國首店河北涿州開幕，首兩日湧入逾１０萬人；京東七鮮美食Ｍ

ＡＬＬ擬拓展至全國，七鮮小廚將進駐助推外賣業務

百度（０９８８８）李彥宏見李家超，就ＡＩ及自動駕駛發展提交意見；百度文庫網盤融合打通

，３分鐘完成超５項複雜任務

信達國際控股（００１１１）斥共７２５萬美元購債券

天圖投資（０１９７３）與Ｈａｓｈｋｅｙ訂立戰略合作備忘錄

先瑞達醫療（０６６６９）收到對微導絲註冊批准

中行（０３９８８）委任楊軍為副行長

ＰＡＯｂａｎｋ上調１２個月港元定存年息至２﹒２厘

亞洲電視控股（００７０７）ＲＳＭ被委任為公司星鉑所有資產共同及個別接管人

太和控股（００７１８）附屬公司安陽江川需支付判決金額共３９０萬人幣

新華保險（０１３３６）首７個月原保險保費收入按年增長２３％

騰訊（００７００）今斥５﹒５億元回購９３﹒１萬股

華富建業金融（００９５２）第二次重續限制性股份獎勵計劃

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

河北擬建國家時空大數據中心京津冀樞紐提升北斗服務

北京首７月工業增加值增６﹒１％，消費降４﹒２％

「天工」獲人形機器人史上首個百米「飛人」稱號

內地下月開徵「房東稅」？官方指房租相關稅項沒變化

財政部明日開展國債做市支持操作，規模５﹒５億元

人行２６６５億逆回購利率持平，淨投放１５４５億；機構指人行重提防資金空轉，並擬弱化信

貸規模情結

車企迎６０天帳期履約節點，多家供應商指未真正落實

保監局推出人工智能促進計劃，明年更新ＡＩ應用指引

廣東助ＡＩ與機器人產業創新發展，每項目最高獎補五千萬

智元機器人全系產品開售，人形機器人售９﹒８萬人幣起

人形機器人運動會宇樹奪４冠，王興興稱推動行業進步

華為投資控股增資至６３８﹒８６億，增幅１０％

專家指提振消費先要撤消費限制，讓「有錢人」能消費

鄒瀾稱加快提高動產利用率，提升中小微企融資可得性

內地擬明年起限制乙烯產能擴張，削負債過重煉廠數量

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升０﹒６１％，報２４４８２﹒５２點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

王毅今起一連三日訪問印度，三年來首次；外交部表示願與印度方面共同維護好邊境可持續和平

安寧

中國對歐盟乳製品反補貼調查延長至明年２月

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日本大阪旅遊景點道頓崛大樓起火，至少２死４傷

美國特使指俄美領導人同意美國向烏克蘭提供安全承；特朗普將於本港時間周二凌晨１時許，會

晤澤連斯基；中國外交部表示樂見俄美雙方接觸，推動解決烏克蘭危機

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

加航空服員拒政府介入繼續罷工，加航最快周一晚復航

泰國政府下調今年遊客數量及旅遊收入預測

穆迪指日本貿易前景黯淡，央行在２０２５年或不加息

美國經濟數據續放緩，７月工業生產按月跌０﹒１％

比特幣熱潮開始消退，投資者大買看跌期權

ＯｐｅｎＡＩ宣布更新ＧＰＴ－５，使其變得更熱情及友善

鴻海和軟銀將在俄亥俄州為星際之門項目製造數據中心設備

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李家超稱至今收逾６９００份意見，按年增約一成

政府飲用水招標事件，警拘兩負責人及通緝內地男，樽裝水來自東莞；立法會秘書處指７月下旬

隨政府向鑫鼎鑫訂水，現已改向屈臣氏採購；審計署回應飲用水招標風波，指必會查找不足，倘

違規會如實報告；財庫局將採取三重行動審視公務員樽裝水事件

教育局成立突擊巡查小組巡查借殼辦學高風險學校

梁振英稱政府公布高才通數據並不全面

德勤建議分階段延長港股交易時段至２４小時；德勤倡港股交易時段延至下午６時，放寬新投資

移民計劃投資範圍

陳茂波稱正穩推建設大宗商品交易生態圈，８個認可倉庫已投入營運

金管局報告指銀行界認為未來五年科技應用及可持續金融為增長動力

銀公表示建立成熟且完善人才庫，有助鞏固香港國際金融中心優勢

證監會指條例生效後詐騙風險增加，呼籲投資者保持理性

陶冬稱港承載國家戰略使命，推出離岸人幣穩定幣無障礙

民青局青年初創實習計劃提供１００個名額，安排訪大灣區龍頭企業

許正宇稱企業來港成立專屬自保公司需求強勁，已推出多項優惠措施

中原十大屋苑周末成交按周跌７成，８個屋苑「捧蛋」

經絡指超低息蜜月期將提早結束，按息趨向正常化

前亞視高層盛品儒離世，終年４８歲

堅尼地道３３號本周五賣３６伙，入場單位８１２萬起

九龍灣彩石里簡約公屋下周一起接受申請，提供約１５０個單位

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

