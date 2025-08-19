  • 會員
說說心理話
期貨新聞

19/08/2025 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１９１５６張減６２７２張

　　《經濟通通訊社１９日專訊》恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為２１９１５６張
，較前減６２７２張；若計入其他月份的未平倉合約，總數２９９６６１張，減４３０８張。
　
　　　　　　　　　　　近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　＋╱－　　　所有月份　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１８╱０８（一）　２１９１５６　－６２７２　２９９６６１　－４３０８
　　１５╱０８（五）　２２５４２８　　８４１８　３０３９６９　１０９７０
　　１４╱０８（四）　２１７０１０　－３１７１　２９２９９９　－２３７９
　　１３╱０８（三）　２２０１８１　　３３２６　２９５３７８　　４４９５
　　１２╱０８（二）　２１６８５５　　５６５４　２９０８８３　　６２５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　日期　　　　　現貨月份　　　＋╱－　　　所有月份　　　　＋╱－　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１８╱０８（一）　７３５９６　　　　　６６　１３５４７５　　　　５２８
　　１５╱０８（五）　７３５３０　　１３１５４　１３４９４７　　１５０４６
　　１４╱０８（四）　６０３７６　　　４１１３　１１９９０１　　　４２６３
　　１３╱０８（三）　５６２６３　－１４２５５　１１５６３８　－１３１５３
　　１２╱０８（二）　７０５１８　　　２２３９　１２８７９１　　　２５８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
備註：已計及夜期現貨月份未平倉合約張數

