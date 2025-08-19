《外圍焦點》美國公布建築許可及新屋動工

《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普接見烏克蘭總統澤連斯基，且投資者正密切留

意本周一系列重磅零售商業績，以及聯儲局主席鮑威爾在傑克遜霍爾年度央行研討會上的講話。

美股昨日（１８日）表現反覆，三大指數呈好淡爭持格局。道指收市跌３４﹒３０點或

０﹒０８％，報４４９１１﹒８２點；標普５００指數跌０﹒６５點或０﹒０１％，報

６４４９﹒１５點；納指升６﹒８點或０﹒０３％，報２１６２９﹒７７點。港股方面，恒生指

數收市報２５１２２，跌５３點或０﹒２％，成交２７８２億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間２０日凌晨２：１０ａｍ，美聯儲金融監管副主席鮑曼發

表講話。



數據方面，今晚８：３０ｐｍ，美國公布７月建築許可，月率跌幅料由０﹒１％擴大至

０﹒５％；７月新屋動工料由１３２﹒１萬降至１２９﹒７萬，月率料由４﹒６％逆轉至下滑

１﹒８％。



在美國，今日公布業績的公司有：家得寶（ＵＳ﹒ＨＤ）、康迪車業（ＵＳ﹒ＫＮＤＩ）、

小鵬汽車（ＵＳ﹒ＸＰＥＶ）、小贏科技（ＵＳ﹒ＸＹＦ）、中通快遞（ＵＳ﹒ＺＴＯ）等。

（ｗａ）

