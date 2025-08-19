  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
期貨新聞

19/08/2025 17:10

《外圍焦點》美國公布建築許可及新屋動工

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普接見烏克蘭總統澤連斯基，且投資者正密切留
意本周一系列重磅零售商業績，以及聯儲局主席鮑威爾在傑克遜霍爾年度央行研討會上的講話。
美股昨日（１８日）表現反覆，三大指數呈好淡爭持格局。道指收市跌３４﹒３０點或
０﹒０８％，報４４９１１﹒８２點；標普５００指數跌０﹒６５點或０﹒０１％，報
６４４９﹒１５點；納指升６﹒８點或０﹒０３％，報２１６２９﹒７７點。港股方面，恒生指
數收市報２５１２２，跌５３點或０﹒２％，成交２７８２億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間２０日凌晨２：１０ａｍ，美聯儲金融監管副主席鮑曼發
表講話。
　　　　
　　數據方面，今晚８：３０ｐｍ，美國公布７月建築許可，月率跌幅料由０﹒１％擴大至
０﹒５％；７月新屋動工料由１３２﹒１萬降至１２９﹒７萬，月率料由４﹒６％逆轉至下滑
１﹒８％。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：家得寶（ＵＳ﹒ＨＤ）、康迪車業（ＵＳ﹒ＫＮＤＩ）、
小鵬汽車（ＵＳ﹒ＸＰＥＶ）、小贏科技（ＵＳ﹒ＸＹＦ）、中通快遞（ＵＳ﹒ＺＴＯ）等。
（ｗａ）

【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票

上一篇新聞︰19/08/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５１３８點，升１８點，高水１５點

下一篇新聞︰19/08/2025 16:31  即月期指最後交易價２５１２０跌７８點，低水３點

其他文章
More

19/08/2025 15:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４５８﹒２５跌１１點

19/08/2025 09:15  期指高開６２點報２５２６０，國指期貨升１３點報９０５５

19/08/2025 09:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４６６﹒０跌３﹒３點

19/08/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８３６９６張減２２２８張

19/08/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１９１５６張減６２７２張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

19/08/2025 14:54

大國博弈

日本央行需要追趕形勢

19/08/2025 12:55

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處