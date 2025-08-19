期指高開６２點報２５２６０，國指期貨升１３點報９０５５

《經濟通通訊社１９日專訊》期指高開６２點報２５２６０，國指期貨高開１３點報
９０５５，科指期貨高開７點報５５８９。
19/08/2025 09:15
