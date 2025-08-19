即月期指最後交易價２５１２０跌７８點，低水３點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指最後交易價２５１２０，跌７８點，低水３點，暫成

交８３１３９張。即月國指期貨最後交易價９００１，跌４１點，低水５點，暫成交９３４６３

張。另外，即月科指期貨最後交易價５５３５，跌４７點，低水７點，暫成交８７４１３張。

