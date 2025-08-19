  • 會員
19/08/2025 16:31

即月期指最後交易價２５１２０跌７８點，低水３點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指最後交易價２５１２０，跌７８點，低水３點，暫成
交８３１３９張。即月國指期貨最後交易價９００１，跌４１點，低水５點，暫成交９３４６３
張。另外，即月科指期貨最後交易價５５３５，跌４７點，低水７點，暫成交８７４１３張。

