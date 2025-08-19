即月期指最後交易價２５１２０跌７８點，低水３點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指最後交易價２５１２０，跌７８點，低水３點，暫成
交８３１３９張。即月國指期貨最後交易價９００１，跌４１點，低水５點，暫成交９３４６３
張。另外，即月科指期貨最後交易價５５３５，跌４７點，低水７點，暫成交８７４１３張。
【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇
19/08/2025 16:31
《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指最後交易價２５１２０，跌７８點，低水３點，暫成
交８３１３９張。即月國指期貨最後交易價９００１，跌４１點，低水５點，暫成交９３４６３
張。另外，即月科指期貨最後交易價５５３５，跌４７點，低水７點，暫成交８７４１３張。
【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇
上一篇新聞︰19/08/2025 17:10 《外圍焦點》美國公布建築許可及新屋動工
下一篇新聞︰19/08/2025 15:02 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４５８﹒２５跌１１點
19/08/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５１３８點，升１８點，高水１５點
19/08/2025 09:15 期指高開６２點報２５２６０，國指期貨升１３點報９０５５
19/08/2025 09:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４６６﹒０跌３﹒３點
19/08/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８３６９６張減２２２８張
19/08/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２１９１５６張減６２７２張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N