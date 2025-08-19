  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
期貨新聞

19/08/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２５１３８點，升１８點，高水１５點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５１２６點，升６點，高水３點
，最新報２５１３８點，升１８點，高水１５點，合約成交１１０張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８９９６點，跌５點，低水１０點，最新報９００６點，升
５點，平水，合約成交１７６張。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

下一篇新聞︰19/08/2025 17:10  《外圍焦點》美國公布建築許可及新屋動工

其他文章
More

19/08/2025 16:31  即月期指最後交易價２５１２０跌７８點，低水３點

19/08/2025 15:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４５８﹒２５跌１１點

19/08/2025 09:15  期指高開６２點報２５２６０，國指期貨升１３點報９０５５

19/08/2025 09:04  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６４６６﹒０跌３﹒３點

19/08/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１８３６９６張減２２２８張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

19/08/2025 14:54

大國博弈

日本央行需要追趕形勢

19/08/2025 12:55

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處