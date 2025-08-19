【夜期時段】即月期指最新報２５１３８點，升１８點，高水１５點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５１２６點，升６點，高水３點

，最新報２５１３８點，升１８點，高水１５點，合約成交１１０張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８９９６點，跌５點，低水１０點，最新報９００６點，升

５點，平水，合約成交１７６張。

